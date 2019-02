"Charité"-Comeback siegt trotz kräftiger Quoten-Verluste

© ARD/Julie Vrabelova

Die zweite Staffel der ARD-Serie "Charité" ist erfolgreich mit dem Tagessieg gestartet, doch von den Spitzen-Quoten der ersten Staffel blieb sie deutlich entfernt. Zum Auftakt waren fast drei Millionen Zuschauer weniger dabei als noch 2017.



20.02.2019 - 09:21 Uhr von Alexander Krei 20.02.2019 - 09:21 Uhr

Als die erste "Charité"-Staffel vor knapp zwei Jahren anlief, dürften die Quoten die Erwartungen der ARD-Verantwortlichen weit übertroffen weit - deutlich mehr als acht Millionen Zuschauer schalteten damals die ersten beiden Folgen ein. Zum Ende der Staffel waren immer noch fast sieben Millionen dabei. An solche Zahlen kam die Serie bei ihrer Rückkehr am Dienstagabend allerdings nicht mehr heran: Zum Auftakt der zweiten Staffel zählte der Sender fast drei Millionen Zuschauer weniger als noch 2017.

Ein Erfolg war "Charité" damit aber natürlich trotzdem: 5,38 Millionen Zuschauer trieben den Marktanteil des Ersten auf sehr gute 17,2 Prozent beim Gesamtpublikum, womit die historische Krankenhausserie die mit Abstand meistgesehene Sendung des Tages war. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Staffel-Auftakt mit 8,1 Prozent Marktanteil im grünen Bereich, wenngleich hier ebenfalls ein Tiefstwert erzielt wurde. Die erste Staffel hatte sich dagegen noch durchweg im zweistelligen Bereich gehalten.

Mit der anschließenden Dokumentation "Die Charité - Medizin unterm Hakenkreuz" hielt der Sender schließlich noch 3,82 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, die für 14,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sorgten. Auch das reichte, um deutlich vor dem ZDF zu liegen, wo das "heute-journal" zu diesem Zeitpunkt von 2,92 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Zum Start in den Abend hatten sich 3,20 Millionen Zuschauer "ZDFzeit" für die Frage eigentlich schon hinlänglich beantwortete Frage "No-Name oder Marke?" interessiert, "Frontal 21" erreichte danach knapp eine Million weniger.

Doch auch wenn das ZDF in der Primetime deutlich hinter dem Ersten lag, ging das ZDF am Dienstag durch seine Stärke im Tagesprogramm einmal mehr als Marktführer beim Gesamtpublikum hervor. So erreichte "Bares für Rares" schon am Nachmittag mehr als drei Millionen Zuschauer. Das Erste kann dafür mit "Wer weiß denn sowas?" einen schönen Erfolg feiern: Mit 3,92 Millionen Zuschauern wiederholte die Show ihren vor zwei Wochen aufgestellten Staffel-Bestwert. Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil bei tollen 19,1 Prozent und auch bei den Jüngeren lief's mit 9,9 Prozent sehr gut.

