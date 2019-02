Ohne deutsches Einzelspiel bleibt Sky unter Mio-Marke

© Sky

Am Dienstag hat Sky mit den Bayern hervorragende Quoten eingefahren, am Mittwoch konnte man daher aber kein deutsches Einzelspiel mehr zeigen. Die Konferenz war dennoch sehr beliebt, das Einzelspiel zwischen Madrid und Turin hatte nur wenige Zuschauer.



21.02.2019 - 09:48 Uhr von Timo Niemeier 21.02.2019 - 09:48 Uhr

Sky ist mit der Champions League am Mittwoch deutlich hinter den Dienstagswerten zurückgeblieben. Das mag daran gelegen haben, dass die Bayern bereits am Dienstag gespielt haben. Zum Teil liegt es aber vermutlich auch daran, dass Sky am Mittwoch kein deutsches Einzelspiel mehr zeigen durfte. Schalke gegen Manchester City lief exklusiv bei DAZN. Sky zeigte stattdessen Atletico Madrid gegen Juventus Turn, das wollten aber nur 20.000 Menschen sehen. Die Marktanteile bewegten sich nur noch im knapp messbaren Bereich.

Sehr viel gefragter war da schon die Konferenz, in der dann auch Bilder des Schalke-Spiels zu sehen waren. Hier schalteten immerhin 960.000 Menschen ein, was zu 3,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum führte. Recht zufrieden sein kann man zudem mit dem Marktanteil beim jungen Publikum: Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die Konferenz nämlich 6,0 Prozent Marktanteil. Dennoch kam die Champions League am Mittwoch bei Sky auf weniger als eine Million Zuschauer - am Dienstag hatte alleine das Bayern-Spiel 1,33 Millionen Zuschauer. Auch der "Fantalk" in Sport1 musste Abschläge hinnehmen: Nach 400.000 Zuschauern am Dienstag waren es jetzt noch 280.000. Beim Gesamtpublikum waren damit trotzdem gute 1,0 Prozent drin, in der Zielgruppe wurden 0,8 Prozent gemessen. Sehr gut verlief der Tag übrigens für Super RTL, das am Mittwoch einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,7 Prozent erzielte und damit erster Verfolger der großen acht Sender war. In der Primetime punktete man mit "Dr. House", das mit drei von vier Folgen mehr als 3,0 Prozent Marktanteil erzielte.

Teilen