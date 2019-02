"Lehrer" und Topmodels geben ab, "FBI" robbt sich ran

© Sat.1

Überraschung am Donnerstagabend: "Der Lehrer" und "Germany’s Next Topmodel" machten den Primetime-Sieg zwar wieder unter sich aus, mussten aber jeweils Zuschauer abgeben. In Sat.1 konnte "FBI" den positiven Trend der vergangenen Woche bestätigen.



22.02.2019 - 09:48 Uhr von Timo Niemeier 22.02.2019 - 09:48 Uhr

Im Kampf um den Tagessieg beim jungen Publikum haben sich "Der Lehrer" und "Germany’s Next Topmodel" auch in dieser Woche ein sehr enges Rennen geliefert - mit einem positiven Ausgang für die RTL-Serie. 1,42 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten die neueste Folge ein, 1,38 Millionen Zuschauer hatte die klumsche Modelsuche. Aufgrund der unterschiedlichen Längen holte ProSieben mit der Show 14,8 Prozent und RTL mit seiner Serie 14,7 Prozent.

Im Vergleich zu den Vorwochen sind das für beide Formate Tiefstwerte, "Germany’s Next Topmodel" ist Anfang des Monats gestartet, "Der Lehrer" bereits Anfang Januar. Insgesamt lag die Modelshow mit 1,98 Millionen Zuschauern knapp unter der Marke von zwei Millionen. "Der Lehrer" übersprang diese Hürde mit 2,17 Millionen recht locker. Spannend ist auch ein Blick auf die nachfolgenden Formate: "red" hielt sich bei sehr guten 13,3 Prozent, "Magda macht das schon" holte für RTL 12,9 Prozent. Die Sitcom mit Verena Altenberger kam insgesamt auf 1,93 Millionen Zuschauer - weniger waren es bislang noch nie. "Beste Schwestern" und "Schmitz & Family" erreichten später noch 12,7 und 11,8 Prozent. Ein Fünkchen Hoffnung dürfte es inzwischen bei Sat.1 geben, wenn es um den Donnerstagabend geht. Nachdem die US-Serie "FBI" zuletzt mit 7,8 Prozent einen neuen Rekord aufstellte, waren nun sogar noch einmal minimal bessere 8,0 Prozent drin. Die Serie ist damit zwar noch weit entfernt von einem großen Erfolg, langsam aber sicher robbt sie sich in Quotenregionen vor, die nicht mehr ganz so katastrophal sind wie zum Start. 1,88 Millionen Menschen sahen die neueste Folge. Eine neue Folge von "Criminal Minds" kam im Anschluss auf 8,5 Prozent. Bei kabel eins dürften dagegen schon in Woche zwei von "Rosins Restaurants" die Alarmglocken schrillen. Nach dem guten Staffelstart ging es jetzt auf 4,2 Prozent Marktanteil zurück, nur 880.000 Menschen sahen zu. Das "K1 Magazin" betrieb im Anschluss mit 5,8 Prozent immerhin noch Schadensbegrenzung. Vox setzte derweil auf den Film "Marvels The Avengers" und holte damit gute 8,0 Prozent. Bei RTL II war das Gefälle groß: "Reeperbahn privat!" landete zunächst bei guten 6,0 Prozent, eine alte "Jugendknast"-Ausgabe war danach aber schon nur noch zu 4,8 Prozent gut. Und zwei neue Folgen von "Fear the Walking Dead" stürzten am späten Abend auf 1,5 und 1,4 Prozent ab.

