"Auf Streife" macht Sat.1 am Nachmittag glücklich

Ohne den "Blaulicht-Report" als Konkurrenten hat "Auf Streife" zwar keinen nennenswerten Aufschwung erfahren, doch zumindest in diesen Tagen schlägt sich das Polizei-Format in Sat.1 wieder ein ganzes Stück besser. Auch weitere Scripted Realitys punkteten.



23.02.2019 - 09:36 Uhr von Alexander Krei 23.02.2019 - 09:36 Uhr

Während die Quoten-Not am Vorabend weiterhin groß ist, kommen für Sat.1 derzeit zumindest vom restlichen Tagesprogramm zumeist gute Nachrichten - so etwa von der Polizei-Doku "Auf Streife". Die vergangene Woche war mit im Schnitt mehr als zwölf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe die erfolgreichste seit fast eineinhalb Jahren und auch in den zurückliegenden fünf Tagen verbuchte das Format ähnlich hohe Einschaltquoten.

Am Freitag reichte es auf dem Sendeplatz um 14:00 Uhr noch einmal für überzeugende 12,7 Prozent Marktanteil, womit "Auf Streife" auch leicht vor den RTL-"Superhändlern" lag, die aber gerade aber dennoch auf ihre zweiterfolgreichste Woche seit Sendestart zurückblicken können. Insgesamt schalteten bei "Auf Streife" zum Wochenausklang 1,14 Millionen Zuschauer ein. Der Ableger "Auf Streife - Die Spezialisten" zählte danach noch eine Million Zuschauer und lag mit 11,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ebenso im grünen Bereich wie die "Klinik am Südring", die es auf 11,3 Prozent brachte.

Zudem liefen im Vorfeld auch die Wiederholungen von "Anwälte im Einsatz" mit bis zu 12,6 Prozent gut, "Im Namen der Gerechtigkeit" schaffte vormittags sogar bis zu 15,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Sat.1 ließ RTL damit am Vormittag klar hinter sich: Die Konkurrenz aus Köln musste sich schon mit "Guten Morgen Deutschland" klar dem "Frühstücksfernsehen" geschlagen geben und schaffte nach seinen Soap-Wiederholungen bis zum Mittag keine zweistelligen Marktanteile mehr.

Immerhin: Auf "Punkt 12" konnte man sich bei RTL einmal mehr verlassen - das Mittagsjournal erzielte sehr gute 16,6 Prozent in der Zielgruppe und erreichte insgesamt 1,02 Millionen Zuschauer. Einen schönen Magazin-Erfolg verbuchte aber auch ProSieben, wo "taff" am Freitag um 17:00 Uhr mit sehr guten 15,1 Prozent Marktanteil zu überzeugen wusste. Auch "Galileo" hat seine Schwächephase hinter sich gelassen und war später mit 11,2 Prozent sowie insgesamt 1,08 Millionen Zuschauern erfolgreich.

