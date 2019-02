Letztes "DSDS"-Casting treibt RTL-Marktanteile nach oben

© TVNow/Stefan Gregorowius

Auch mit der letzten Castingausgabe von "DSDS" hat RTL den Tagessieg beim jungen Publikum eingefahren. "Take Me Out" war im Anschluss an die Castingshow so stark wie noch nie zuvor. Das überdeckte einige Probleme in der Daytime.



24.02.2019 - 09:48 Uhr von Timo Niemeier 24.02.2019 - 09:48 Uhr

Dass RTL den Samstag mit 13,2 Prozent Tagesmarktanteil in der Zielgruppe beendet hat, lag ausschließlich an der sehr guten Performance nach 20:15 Uhr. Die letzte Castingausgabe von "DSDS" erreichte 3,88 Millionen Zuschauer, 1,86 Millionen davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil lag damit bei sehr guten 22,6 Prozent, das ist der beste Wert, den die Show seit mehr als einem Monat erzielt hat. In der kommenden Woche beginnt bei "DSDS" der Recall, normalerweise sorgt das immer für einen kleinen Quoten-Knick.

Sehr gut funktioniert hat bei RTL am Samstag einmal mehr das Zusammenspiel zwischen "DSDS" und "Take Me Out". Die Kuppelshow kam ab 22:30 Uhr auf 2,85 Millionen Zuschauer und der Marktanteil stieg auf 24,2 Prozent an, besser lief es für eine neue Folge der Show mit Ralf Schmitz noch nie. Eine Wiederholung holte danach sogar noch 25,0 Prozent. Ohne diese starken Werte am Abend wäre der Tagesmarktanteil deutlich geringer ausgefallen, RTL schwächelte in der Daytime spürbar. Die Wiederholungen von "Die Superhändler" blieben am Nachmittag deutlich unter dem Senderschnitt hängen, teilweise ging es bis auf 5,1 Prozent hinab. Auch "Best of…!" holte nur 7,6 Prozent und am Vorabend landete das Drittsendelizenz-Magazin "Life" bei nur 9,1 Prozent.

Der Tagessieg in der Zielgruppe war RTL dank "DSDS" aber natürlich sicher. Erster Verfolger der Castingshow beim jungen Publikum war ProSieben mit dem Film "Star Trek: Into Darkness", das auf 710.000 junge Zuschauer kam, insgesamt lag die Reichweite bei 1,47 Millionen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährige betrug so magere 8,8 Prozent. "Watchmen - Die Wächter" fiel im Anschluss auf 5,4 Prozent.

Eine solide Performance zeigte Vox: "Die Coopers - Schlimmer geht immer" erreichte zwar weniger als eine Million Zuschauer, in der Zielgruppe waren dennoch 7,0 Prozent Marktanteil drin. Für "Die Pferdeprofis" sah es am Vorabend mit 8,2 Prozent sehr gut aus, im Vergleich zur Vorwoche, wo man noch 9,9 Prozent holte, ging es aber deutlich bergab. Auch die Reichweite sank von 1,59 Millionen auf 1,20 Millionen. "Hundkatzemaus" erreichte zuvor noch 1,18 Millionen Zuschauer und 9,0 Prozent Marktanteil.

