Oscar-Gala überzeugt, aber "La La Land" nur so lala

Während ProSieben in der Nacht mit der Oscar-Übertragung gute Quoten erzielte, tat sich der Sender mit der Free-TV-Premiere von "La La Land" zunächst schwer. RTL war trotz Wiederholung erfolgreicher, auch Sat.1 und Vox überzeugten.



25.02.2019 - 09:42 Uhr von Alexander Krei 25.02.2019 - 09:42 Uhr

Zur Einstimmung der langen Oscar-Nacht strahlte ProSieben am Sonntagabend die Free-TV-Premiere der Musicalromanze "La La Land" aus, konnte damit aber nur mäßige Einschaltquoten erzielen. Lediglich 1,26 Millionen Zuschauer ließen sich auf den Film mit Emma Stone und Ryan Gosling ein und sorgten für schwache 8,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Damit lag ProSieben am Sonntagabend nur auf dem sechsten Rang.

Das "Oscar-Warm-up" fiel danach sogar zwischenzeitlich auf miese 4,9 Prozent Marktanteil zurück und auch der anschließende "Oscar-Countdown" von "red" erwies sich mit nur 7,6 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 670.000 Zuschauern nicht als Erfolg für ProSieben. Erst als es an den Roten Teppich ging, zogen die Marktanteile an: Gute 13,7 Prozent waren ab Mitternacht drin, die erste Stunde der Verleihung erreichte mit 370.000 Zuschauern fast genauso viele Oscar-Fans wie vor einem Jahr. Zu diesem Zeitpunkt lag der Marktanteil bei 17,4 Prozent.

In der Primetime punkteten dagegen andere - abseits des siegreichen "Tatorts" schlug sich etwa der RTL-Film "The Last Witch Hunter" trotz einer Wiederholung gut. 2,71 Millionen Zuschauer sahen den Streifen und sorgten für ordentliche 12,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. In Sat.1 hielt sich "The Voice Kids" derweil mit guten 11,9 Prozent Marktanteil stabil und ließ damit auch "Kitchen Impossible" hinter sich, das diesmal bei Vox mit 10,9 Prozent überzeugte.

Zufrieden kann man zudem bei kabel eins sein: Hier verabschiedeten sich die "Trucker Babes" mit 1,22 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 6,3 Prozent in die Pause. Auch "Abenteuer Leben am Sonntag" war im Anschluss mit 6,4 Prozent gefragt. RTL II kam derweil mit dem Spielfilm "Klick!" auf 740.000 Zuschauer und 5,3 Prozent Marktanteil und schaffte später mit "Happy Gilmore!" noch 6,7 Prozent in der Zielgruppe. Am Nachmittag war zudem auf das "Trödeltrupp"-Special "Fundstück" Verlass, das von 940.000 Zuschauern gesehen wurde und tolle 8,0 Prozent Marktanteil erzielte.

