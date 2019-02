"Heimat"-Abend im Ersten erzielt nur sehr magere Quoten

© WDR/Klaus Görgen

Das Erste hat zur besten Sendezeit eine "Heimat"-Doku gezeigt und danach bei "hart aber fair" darüber diskutieren lassen, der Titel von Frank Plasbergs Sendung sorgte im Vorfeld für einige Diskussionen. So groß die Aufregung auch war: Die Quoten waren schlecht.



26.02.2019 - 09:16 Uhr von Timo Niemeier 26.02.2019 - 09:16 Uhr

"Heimat Deutschland - nur für Deutsche oder offen für alle?" - Unter diesem Titel haben am Montagabend unter anderem Katrin Göring-Eckardt von den Grünen und "Bild"-Journalist Nikolaus Blome bei "hart aber fair" diskutiert. Im Vorfeld musste sich der Sender einiges an Kritik für die Wahl des Sendungstitels anhören, die Redaktion verteidigte ihn jedoch. Den Quoten hat die Diskussion im Vorfeld jedenfalls nicht geholfen: Nur 2,31 Millionen Menschen sahen sich die Talkshow an, der Marktanteil lag bei mageren 7,7 Prozent.

Grundsätzlich scheint das Thema "Heimat" die Zuschauer nicht sonderlich begeistert zu haben. Auch die im Vorfeld gezeigte Doku "Heimatland" kam nur auf 6,0 Prozent Marktanteil, 1,93 Millionen Menschen schalteten ein. Den ganzen Abend über blieben die Marktanteile im einstelligen Bereich hängen, so lag der Tagesmarktanteil des Ersten dann auch nur bei 9,6 Prozent.

Das ZDF hatte da leichtes Spiel und sicherte sich mit dem Krimi "Getrieben" den Tagessieg. 6,19 Millionen Menschen schalteten zur besten Sendezeit ein, das hatte 19,4 Prozent Marktanteil zur Folge. Und auch beim jungen Publikum lief es mit 9,6 Prozent gut. Am Nachmittag übersprangen "Bares für Rares" und die "Rosenheim-Cops" locker die 20-Prozent-Marke und auch "Leute heute" und "SOKO München" performten mit 18,0 und 18,8 Prozent sehr gut. So sicherten sich die Mainzer mit 14,6 Prozent die sichere Tagesmarktführerschaft am Montag.

Auch ZDFneo beendete den Tag mal wieder mit ganz starken 4,5 Prozent Tagesmarktanteil. Zwei Folgen von "Inspector Barnaby" holten in der Primetime 1,81 und 1,54 Millionen Zuschauer, der Marktanteil stieg von 5,7 auf 7,8 Prozent. Vor 20:15 Uhr punktete nicht nur "Bares für Rares", sondern auch alte Folgen von "Die Rettungsflieger" und "Kommissar Stolberg".

Teilen