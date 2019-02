Sat.1-Serien liegen am Boden, ProSieben siegt ohne Mühe

© Sat.1

"Der Bulle und das Biest" und "Einstein" sind geschlagen, die Sat.1-Serien erzielen seit Wochen schlechte Quoten. Auch der kurzfristige Tausch am späten Abend hat nicht geholfen. ProSieben hatte am Montag mit seinen US-Sitcoms dagegen leichtes Spiel.



26.02.2019 - 09:39 Uhr von Timo Niemeier 26.02.2019 - 09:39 Uhr

Sat.1 hat mit seinen eigenproduzierten Serien weiterhin kein Glück, im Gegenteil. "Der Bulle und das Biest" und "Einstein" haben in den zurückliegenden Wochen immer mehr Zuschauer verloren und kämpfen inzwischen auf verlorenem Posten. Auch an diesem Montag sah es mal wieder schlecht aus: Eine halbe Million Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich die Hunde-Krimiserie an, 570.000 waren es bei "Einstein". Die Marktanteile lagen bei enttäuschenden 5,1 und 6,6 Prozent. Die Gesamtreichweiten lagen bei 1,56 und 1,36 Millionen.

Auch der kurzfristige Rausschmiss der "Josephine Klick"-Wiederholungen am späten Abend hat nicht für den gewünschten Aufschwung gesorgt. Zwei alte Folgen von "Der letzte Bulle" blieben bei 5,2 und 5,8 Prozent hängen. Weil auch der Vorabend weiter brach liegt, brachte es Sat.1 so nur auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 7,1 Prozent und landete damit noch hinter Vox, das es auf 7,2 Prozent brachte. Bei den Kölnern verlor die zweite Ausgabe von "Wir sind klein und ihr seid alt" aber etwas an Zuspruch und fiel von 8,2 auf 7,0 Prozent Marktanteil, 1,13 Millionen Menschen sahen sich die Sendung an. "Richtig (v)erzogen" steigerte sich danach auf 7,7 Prozent, für "Goodbye Deutschland" waren ab 23:30 Uhr sogar 10,7 Prozent drin.

Den sicheren Tagessieg beim jungen Publikum sicherte sich ProSieben: "The Big Bang Theory" erreichte 1,87 Millionen Zuschauer in der Zielgruppe, das entsprach 19,1 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen 2,55 Millionen zu. Auch "Young Sheldon" und "The Middle" überzeugten mit 16,6 und 13,6 Prozent. Von den starken "Big Bang"-Wiederholungen am Abend profitierte dann auch "Late Night Berlin", das auf 12,5 Prozent Marktanteil kam. 600.000 Zuschauer schalteten das Format mit Klaas Heufer-Umlauf ein. In der Nacht davor holte der zweite Teil der Oscar-Verleihung übrigens starke 18,8 Prozent Marktanteil, 270.000 Menschen sahen sich die Preisverleihung an.

Unspektakulär verlief der Abend bei RTL: "Wer wird Millionär?" kam insgesamt zwar auf 4,30 Millionen Zuschauer und 13,9 Prozent, beim jungen Publikum waren aber nur 12,1 Prozent drin: "Extra" fiel danach auf 11,5 Prozent. Bei RTL II bestätigten die "Geissens" den jüngsten Aufwärtstrend und erzielten 8,2 Prozent Marktanteil. Chris Töpperwien konnte mit seinem Auswander-Coaching-Format davon aber nicht profitieren und fiel ab 22:15 Uhr auf 4,8 Prozent zurück.

