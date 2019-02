"Ding des Jahres" hält gutes Niveau der Auftaktwoche

© ProSieben/Willi Weber

Die ProSieben-Erfindershow "Das Ding des Jahres" hat auch in Woche zwei sehr gute Werte eingefahren und den Tagessieg beim jungen Publikum geholt. Auch "Ewige Helden" bei Vox hält sich stabil, damit kann man in Köln aber weniger zufrieden sein.



27.02.2019 - 09:27 Uhr von Timo Niemeier 27.02.2019 - 09:27 Uhr

Die erste Staffel von Stefan Raabs Erfindershow "Das Ding des Jahres" hat im vergangenen Jahr stark angefangen und dann schon in Woche zwei spürbar Federn lassen müssen. Dieser Absturz blieb in diesem Jahr aus: Nach dem sehr guten Start vor einer Woche konnte das Format die meisten Zuschauer halten. 1,53 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe an, 1,05 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Kein anderer Sender kam in der Primetime auf mehr junge Zuschauer, der Marktanteil lag bei 13,1 Prozent.

Im Anschluss lagen auch noch drei von vier "Simpsons"-Wiederholungen im zweistelligen Bereich. Auf die Sitcoms in der Daytime sowie auf "Taff" und "Galileo" konnte sich ProSieben ohnehin mal wieder verlassen, so lag man dann auch mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 12,1 Prozent auf dem ersten Rang. RTL holte auf Platz zwei nur 11,3 Prozent.

Weniger zufrieden sein kann man bei Vox, wo "Ewige Helden" nach dem ernüchternden Comeback immerhin nicht mehr viele Zuschauer verloren hat. Mit 6,4 Prozent lag man in etwa auf dem Niveau der Vorwoche, wirklich gut ist das nicht. 1,19 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe der Sportler-Doku an. Auch "Der Vertretungslehrer", dieses Mal mit Tim Mälzer, kam im Anschluss nur auf 6,7 Prozent.

RTL II lag zunächst etwas hinter Vox, kann mit knapp einer Million Zuschauer für "Zuhause im Glück" aber recht zufrieden sein, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 5,6 Prozent. Besonders erfreulich ist für den Sender derzeit aber die Entwicklung der neuen Folgen der "Bauretter", die am späten Abend auf 6,6 Prozent kamen. Seit dem Start Anfang Februar hat sich das Format damit kontinuierlich gesteigert.

