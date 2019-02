"Die Wollnys": So viele Zuschauer wie zuletzt 2013

© RTL II

"Die Wollnys" schwimmen bei RTL II weiterhin auf einer Erfolgswelle und erreichten in dieser Woche so viele Zuschauer wie zuletzt 2013. Doch auch bei Sat.1 darf man sich freuen: "Das große Promi-Backen" kann weiter zulegen.



28.02.2019 - 09:51 Uhr von Uwe Mantel 28.02.2019 - 09:51 Uhr

In der kommenden Woche testet RTL II noch das Format "Der Wollny-Check", dann verabschiedet sich die Großfamilie erstmal aus dem Programm des Senders - und man dürfte sie in Grünwald durchaus vermissen. "Die Wollnys" bescherten RTL II nämlich in den vergangnen Woche wieder durchweg sehr gute Quoten. Im Schnitt reichte es in dieser Staffel für knapp über 8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

An diesem Mittwoch gab's nun sogar nochmal neue Staffel-Bestwerte: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog auf 9,6 Prozent an, die Gesamt-Reichweite lag mit 1,45 Millionen Zuschauern sogar so hoch wie zuletzt 2013. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 4,8 Prozent. Noch mehr gute Nachrichten kommen für RTL II aus dem Vorabend, wo das zuletzt schwächelnde "Berlin - Tag & Nacht" mit 8,4 Prozent Marktanteil einen der besseren Tage erwischte, "Köln 50667" erreichte zuvor 8,9 Prozent, am Nachmittag war schon auf "Hartz und Herzlich" mit 7,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen Verlass. Das sorgte alles zusammen für einen starken Tagesmarktanteil von 6,8 Prozent.

Sat.1 blieb in Sachen Tagesmarktanteil mit 7,6 Prozent unter dem Soll, doch zumindest aus der Primetime gibt's auch dort gute Nachrichten. "Das große Promibacken" konnte nämlich nach dem ernüchternden Start Mitte des Monats die zweite Woche in Folge zulegen. Mit 9,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen besteht zwar immer noch einiges an Luft nach oben, die Promi-Bäcker liegen nun aber wieder im grünen Bereich. 1,59 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Sehr zufrieden mit dem Mittwoch kann man unterdessen bei kabel eins sein. "Illuminati" erzielte am Abend 6,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "King Arthur" kam danach auf 6,4 Prozent. Zudem sah es schon am Vorabend gut aus: "Mein Lokal, Dein Lokal" erreichte 8 Prozent, auch "Achtung Kontrolle" erwischte mit 6 Prozent Marktanteil einen guten Tag. Die Folge war ein starker Tagesmarktanteil von 6,7 Prozent, womit kabel eins noch vor Vox über die Ziellinie kam.

Teilen