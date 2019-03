Steigende Marktanteile für "Lehrer" und "Topmodels"

© MG RTL D / Frank Dicks

Die in der Zielgruppe meistgesehene Sendung war am Donnerstag wieder die RTL-Serie "Der Lehrer", über den gesamten Donnerstag gesehen war trotzdem ProSieben Marktführer. Hier wie da gab es abends steigende Marktanteile.



01.03.2019 - 09:24 Uhr von Uwe Mantel 01.03.2019 - 09:24 Uhr

Mit dem Beginn des Straßenkarnevals und ohne Fußball saßen an diesem Donnerstag alles in allem weniger jüngere Zuschauer vor dem Fernseher als zuletzt. Weil sowohl "Germany's Next Topmodel" als auch "Der Lehrer" ihre Reichweiten im Vergleich zur Vorwoche aber halten konnten, zogen die Marktanteile wieder an. Zunächst zu "Germany's Next Topmodel": Dort sahen zwar im Schnitt sogar 30.000 14- bis 49-Jährigen weniger zu als sieben Tage zuvor, der Marktanteil fiel trotzdem um 1,6 Prozentpunkte höher aus und lag nun bei 16,4 Prozent - das Staffel-Tief der Vorwoche konnte man also deutlich hinter sich lassen. 1,94 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

"Der Lehrer" bei RTL zählte unterdessen um 20:15 Uhr 50.000 zusätzliche 14- bis 49-jährige Zuschauer, auch hier machte sich die alles in allem geringere TV-Nutzung in einem überproportional gestiegenen Marktanteil bemerkbar: Von 14,7 ging es hier auf 16,1 Prozent nach oben. Insgesamt zog die Reichweite sogar wieder deutlicher an: Nachdem "Der Lehrer" in der vergangenen Woche auf ein neues Allzeit-Tief gefallen war, sahen diesmal wieder knapp 300.000 Zuschauer mehr zu. 2,46 Millionen waren es an der Zahl, was einem Marktanteil von 8,0 Prozent entsprach.

Auch "Magda macht das schon" zählte im Anschluss wieder ein paar Zuschauer mehr als eine Woche zuvor und eroberte knapp die 2-Millionen-Zuschauer-Marke zurück. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 13,3 Prozent. Danach setzte es aber wieder neue Tiefstwerte. "Beste Schwestern" wollten gerade mal noch 1,61 Millionen Zuschauer sehen, was ebenso ein neuer Tiefstwert war wie die 1,28 Millionen Zuschauer für die Sketch-Comedy "Schmitz & Family" um 22:15 Uhr. Auch die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen waren mit 11,9 und 11,2 Prozent allenfalls noch Mittelmaß. Wiederholungen von "Beste Schwestern" und "Der Lehrer" blieben danach deutlich einstellig.

Auch das sorgte dafür, dass RTL zwar mit "Der Lehrer" die beim jungen Publikum meistgesehene Sendung des Tages im Programm hatte, dass die Tagesmarktführung aber trotzdem an ProSieben ging. 12,4 Prozent Tagesmarktanteil für ProSieben standen hier 12,2 Prozent für RTL gegenüber. ProSieben hielt die guten "Topmodel"-Marktanteile eben bis 23 Uhr und konnte im Anschluss auch noch mit "red" punkten, das bis Mitternacht noch 13,2 Prozent Marktanteil erzielte. Zudem lief es schon nachmittags super: "The Big Bang Theory" holte dort bis zu 19,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "taff" trumpfte mit 18,0 Prozent Marktanteil auf, auch "Galileo" konnte am Vorabend wieder mit 12,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugen. RTL hingegen fährt zwar mit seinen Soaps am Vorabend gut, hat aber mit dem Nachmittag weiter seine liebe Not. "Meine Geschichte - Mein Leben" erzielte dort nur einstellige Marktanteile, ist aber ja ohnehin ein Auslaufmodell.

