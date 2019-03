Deutlich geringeres Interesse am Wiener Opernball

© ZDF/ORF/Roland Winkler

Während der ORF mit seiner Opernball-Übertragung satte 50 Prozent Marktanteil erzielte, war das Interesse hierzulande spürbar geringer als noch in den letzten Jahren. Für 3sat war die Übertragung aber trotzdem ein Erfolg.



01.03.2019 - 09:35 Uhr von Uwe Mantel 01.03.2019 - 09:35 Uhr

In Österreich ist der Wiener Opernball alljährlich ein Großereignis, das auch auf erstaunlich großes Interesse bei den Zuschauern zuhause stößt. ORF 2 erreichte am Donnerstagabend mit der Übertragung der Eröffnung 1,36 Millionen Zuschauer und erzielte damit einen Marktanteil von 50 Prozent, schon die Berichte von der Ankunft am Roten Teppich sorgten für 38 Prozent Marktanteil.

In Deutschland ist das Interesse natürlich erheblich geringer, trotzdem kann sich auch 3sat alljährlich über gute Quoten freuen - die in diesem Jahr aber nicht ganz so hoch ausfielen wie gewohnt. So verfolgten in diesem Jahr 600.000 Zuschauer die Ankunft der Gäste am Roten Teppich, in den vergangenen Jahren waren hier noch rund eine Million Zuschauer dabei. Die Eröffnung des Opernballs ab 21:40 Uhr wollten dann 790.000 Zuschauer sehen. Vergangenes Jahr wurden 950.000 Zuschauer gezählt, 2017 sogar 1,28 Millionen.

Der Marktanteil von 3,2 Prozent beim Gesamtpublikum lag trotzdem auch in diesem Jahr wieder auf einem Niveau weit über dem Senderschnitt, 0,8 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Die Berichte vom Fest ab 23:05 Uhr wollten dann noch 290.000 Zuschauer sehen. Während der Marktanteil beim Gesamtpublikum bei guten 2,4 Prozent blieb, wurden bei den 14- bis 49-Jährigen zu diesem Zeitpunkt nur noch schwache 0,3 Prozent erzielt.

