"Zürich-Krimi" siegt locker über die "Mädchensitzung"

Das Erste dominierte mit seinem "Zürich-Krimi" das TV-Geschehen am Donnerstagabend, doch auch beim ZDF muss man nicht unzufrieden sein: "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" gewann im Vergleich zum Vorjahr Zuschauer dazu.



01.03.2019 - 09:58 Uhr von Uwe Mantel 01.03.2019 - 09:58 Uhr

Mit 5,5 Millionen Zuschauern holte "Der Zürich-Krimi: Borchert und die mörderische Gier" am Donnerstagabend ungefährdet den Tagessieg für Das Erste. Der Marktanteil lag bei 18,0 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden ordentliche 7,6 Prozent Marktanteil erzielt. Damit setzte sich die Krimi-Kost wie erwartet gegen den Karneval durch.

Doch auch beim ZDF darf man durchaus zufrieden sein mit dem Abschneiden am Donnerstag: 4,23 Millionen Zuschauer sahen sich "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" an, die live ausgestrahlt wurde. Das waren immerhin 120.000 mehr als ein Jahr zuvor. Der Marktanteil belief sich auf 15,0 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen tat sich der TV-Karneval wie üblich schwerer, hier wurden 4,9 Prozent Marktanteil erzielt - was aber zumindest deutlich besser war als bei "Düsseldorf Helau" und "Karnevalissimo" an den beiden Tagen zuvor.

Die Eröffnung des Straßenkarnevals zelebrierte am Vormittag bereits das WDR Fernsehen. "Weiber live 2019" kam dabei in NRW zwischen 10:44 Uhr und 12:45 Uhr auf einen Marktanteil von 22,5 Prozent. "Kölsche Tön vom Heumarkt" musste sich danach allerdings mit 10,6 Prozent zufrieden geben, "Weiberfastnacht in dne WDR Arkaden 2019" ab 15 Uhr mit 9,4 Prozent im WDR-Heimatland NRW. Da hat man in früheren Jahren schon bessere Werte gesehen.

