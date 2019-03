"Letzte Spur Berlin" mit Rekord, "heute-show" schwächer

© ZDF/Oliver Feist

Mit einer Doppelfolge meldete sich am Freitagabend "Letzte Spur Berlin" zurück und fuhr erstmals einen zweistelligen Marktanteil beim jüngeren Publikum ein. Die dadurch entstandene spätere Sendezeit kostete die "heute-show" allerdings viele Zuschauer



02.03.2019 - 09:24 Uhr von Uwe Mantel 02.03.2019 - 09:24 Uhr

Das Erste sicherte sich mit "Mainz bleibt Mainz wie es singt und lacht" am Freitag zwar den Tagessieg beim Gesamtpublikum, doch das ZDF zeigte sich von der Konkurrenz wenig beeindruckt und fuhr mit seinem Krimi-Programm trotzdem sehr gut. "Letzte Spur Berlin" erreichte beim jungen Publikum sogar einen neuen Bestwert: Erstmals reichte es für einen zweistelligen Marktanteil. Die Doppelfolge zum Start der neuen Staffel erzielte ab 21:15 Uhr mit 0,83 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern in dieser Altersgruppe einen Marktanteil von 10,3 Prozent. Insgesamt hatten 4,31 Millionen Zuschauer eingeschaltet, was auch beim Gesamtpublikum für gute 15,5 Prozent Marktanteil reichte.

Zuvor verabschiedete sich "Der Staatsanwalt" bereits mit starken Quoten. Nachdem es dort in der vergangenen Woche erstmals für einen zweistelligen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gereicht hatte, wurde die Marke diesmal nur ganz knapp verpasst. Mit 9,8 Prozent Marktanteil bei den jüngeren Zuschauern war aber auch diese Serie ein voller Erfolg. Die älteren Zuschauer halten den ZDF-Krimis ja ohnehin die Treue: Hier sahen in dieser Woche 5,53 Millionen Zuschauer zu, was den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf 18,3 Prozent trieb. Ein wenig machte sich hier die Fastnachts-Konkurrenz dann doch bemerkbar, der Staffel-Schnitt wurde um gut eine viertel Million Zuschauer verpasst.

Die Doppelfolge von "Letzte Spur Berlin" sorgte unterdessen dafür, dass die "heute-show" nicht auf dem gewohnten Sendeplatz um 22:30 Uhr auf Sendung gehen konnte, sondern erst 45 Minuten später. Das hat viele Zuschauer gekostet: 2,89 Millionen wurden diesmal gezählt, über eineinhalb Millionen weniger als noch in der vergangenen Woche. Für die "heute-show" war es die geringste Reichweite seit knapp drei Jahren. Auch der Marktanteil beim Gesamtpublikum fiel ungewohnt niedrig aus und lag mit 14,6 Prozent ebenfalls auf einem Staffel-Tief. Bei den 14- bis 49-Jährigen war die "heute-show" für ZDF-Verhältnisse aber trotzdem auch in dieser Woche wieder überdurchschnittlich erfolgreich: 13,4 Prozent Marktanteil wurden in dieser Altersgruppe gemessen.

Zuschauer-Trend: heute-show



