"DSDS": Der Recall hält die starken Casting-Quoten

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Die stärkste Phase von "DSDS" sind in der Regel die Castings zu Beginn. Am Samstag stand nun der erste Recall an, bevor es ins Ausland geht. Die Quoten blieben auf dem starken Niveau. Auch "Take me out" lief danach wieder hervorragend



03.03.2019 - 09:10 Uhr von Uwe Mantel 03.03.2019 - 09:10 Uhr

"Deutschland sucht den Superstar" trat am Samstagabend in die zweite Phase dieser Staffel ein. Die Castingfolgen sind nun vorbei, wer dort bestanden hat, musste nun in Ischgl beim ersten Recall antreten, wo die ausgewählt wurden, die sich dann in den nächsten Wochen in Thailand bewähren müssen. Die gute Nachricht für RTL: Die guten Quoten der Castingphase konnte auch die erste Recall-Show bestätigen.

So schalteten am Samstagabend insgesamt 3,92 Millionen Zuschauer ein, das waren sogar geringfügig mehr als sieben Tage zuvor. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag - auch dank der längeren Sendezeit - mit 14,5 Prozent nur minimal unter dem Bestwert dieser Staffel. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielte "DSDS" einen Marktanteil von 21,4 Prozent und lag damit knapp über dem diesjährigen Staffel-Schnitt.

Ein voller Erfolg war zudem im Anschluss wieder "Take me out": Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog im Vergleich zu "DSDS" sogar noch leicht auf 22,6 Prozent an, 2,28 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Und die Show ist offenbar auch beliebig widerholbar: Eine alte Folge nach Mitternacht holte ebenfalls 22,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

RTL dominierte den Samstagabend beim jüngeren Publikum damit mit riesigem Vorsprung, die stärkste Konkurrenz kam noch vom ZDF, wo "Wilsberg" nicht nur beim Gesamtpublikum abräumte, sondern auch bei den 14- bis 49-Jährigen starke 13,5 Prozent erzielte. Die private Konkurrenz blieb hingegen einstellig. ProSieben erreichte mit "Man of Steel" 9,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, Sat.1 kam mit "Pan" auf 8,0 Prozent. Und während kabel eins mit "Hawaii Five-0" mit knapp unter 5 Prozent Marktanteil immerhin noch in der Nähe des Senderschnitts blieb, versagte "Last Action Hero" bei RTL II mit nur 2,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe völlig. Vox blieb mit 4,7 Prozent Marktanteil für "Sisters" ebenfalls erfolglos.

Teilen