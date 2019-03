"First Avenger" führt ProSieben zum Sieg über RTL

© ProSieben

Der Tagesmarktführer am Sonntag hieß bei den 14- bis 49-Jährigen hieß ProSieben - vor allem dank eines gelungenen Marvel-Abends. RTL blieb nicht nur in der Primetime blass, auch der neue "Bauer-sucht-Frau"-Ableger konnte nicht recht punkten



04.03.2019 - 09:28 Uhr von Uwe Mantel 04.03.2019 - 09:28 Uhr

Der in der klassischen Zielgruppe erfolgreichste Sender am Sonntag hieß ProSieben: Mit einem Tagesmarktanteil von - auch nicht gerade überragenden - 9,8 Prozent setzten sich die Unterföhringer gegen RTL durch, das sich mit 9,5 Prozent begnügen musste. Bedanken kann sich ProSieben dafür bei Captain America: Zwei "First Avenger"-Filme bescherten ProSieben nämlich starke Quoten in der Primetime.

So holte "The First Avenger: Civil War" um 20:15 Uhr einen Marktanteil von 14,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und fand nur im "Tatort" im Ersten seinen Meister. 2,25 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Nach 23 Uhr verlängerte "Captain America: The First Avenger" diesen Erfolg noch bis in die tiefe Nacht. Der Marktanteil in der Zielgruppe hielt sich bei 14,0 Prozent, 1,03 Millionen Zuschauer wurden zu später Stunde noch im Schnitt gezählt. Der starke Abend tröstete darüber hinweg, dass ProSieben ansonsten fast den ganzen Tag über bei einstelligen Marktanteilen hängen blieb. "Galileo" holte um 19 Uhr beispielsweise nur 8,2 Prozent Marktanteil, "Galileo 360°" zuvor sogar nur 6,2 Prozent.

Doch auch RTL lag vor- und nachmittags durchweg bei einstelligen Marktanteilen, nur am Vorabend ging's mal in die Zweistelligkeit hinauf. Allerdings verlief auch der Einstand von "Bauer sucht Frau International" nicht optimal. Für den neuen Kuppelsoap-Ableger wurden zwar nur die Kandidaten vorgestellt, mit 11,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen blieb der Marktanteil aber auch hier klar hinter den Vorstellungsrunden des Originals zurück. Bemerkenswert ist trotzdem, dass insgesamt immerhin 3,33 Millionen Zuschauer einschalteten.

In der Primetime war RTL dann wieder chancenlos: "Ghostbusters" kam nicht über schwache 9,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Gerade mal 1,63 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. RTL belegte in der klassischen Zielgruppe damit am Sonntagabend nur den fünften Platz hinter dem Ersten, ProSieben, Vox und Sat.1. Auch der Film "Gänsehaut" konnte im Anschluss nichts retten und lief mit 9,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen noch etwas schlechter. Die Gesamt-Reichweite sank hier auf 880.000. RTL erzielte somit am Sonntagabend beim Gesamtpublikum durchweg weniger als 5 Prozent Marktanteil.

