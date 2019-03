"Workout" und "Geissens"-Spielshow reißen Loch bei RTL II

© RTL II

RTL II hat einen extrem schwachen Montag erlebt: Am Nachmittag feierte "Workout" eine sehr enttäuschende Rückkehr und auch die Geissens lagen mit ihrer Spielshow in der Primetime weit unter dem Senderschnitt. Sogar Super RTL kam RTL II zum Wochenstart sehr nah.



05.03.2019 - 09:04 Uhr von Timo Niemeier 05.03.2019 - 09:04 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ist RTL II in die neue Woche gestartet - eigentlich brannte es am Montag an allen Ecken und Enden. Die zuvor zweimal verschobene Fitness-Soap "Workout - Muskeln, Schweiß & Liebe" kehrte mit erschreckend schwachen Werten zurück ins Programm. Die zwei neuen Folgen erzielten ab 16 und 17:07 Uhr nur 1,4 und 1,8 Prozent Marktanteil, 120.000 und 160.000 Zuschauer sahen zu. Das waren die mit Abstand schwächsten Werte, die das Format jemals eingefahren hat.

Vor "Workout" gingen bereits die "Wollnys" mit schlechten Quoten unter. Und auch in der Primetime hatte RTL II allerhand Probleme: Die Rückkehr der Geissens-Spielshow "Spiel die Geissens untern Tisch" erreichte nur 430.000 Zuschauer, in der Zielgruppe waren mit schlechte 2,7 Prozent Marktanteil drin. Alle drei im vergangenen Jahr gezeigten Ausgaben liefen deutlich besser. Auch "Reality Alarm" kam im Anschluss auf nur 3,8 Prozent, erst "Exclusiv - Die Reportage" steigerte sich ab 23:17 Uhr auf halbwegs akzeptable 5,0 Prozent.

Beim Blick in den Rückspiegel tauchte bei RTL II schon ganz groß Super RTL auf, das am Montag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,9 Prozent erzielte. "On the Case - Unter Mordverdacht" holte zu Beginn der Primetime zwar nur 1,3 Prozent Marktanteil, steigerte sich im Verlauf des Abends aber bis auf 3,3 Prozent. Am Vorabend punktete der Kindersender unter anderem mit "Die Tom und Jerry Show" (4,3 Prozent) und "Wow - Die Entdeckerzone" (3,4 Prozent).

Deutlich zufriedener als bei RTL II kann man bei Vox sein: "Wir sind klein und ihr seid alt" steigerte sich mit der dritten Ausgabe auf 9,0 Prozent Marktanteil und war damit so erfolgreich wie noch nie. Auch die Reichweite von 1,31 Millionen ist ein neuer Bestwert. In diesem Schlepptau holte auch "Richtig (v)erzogen" sehr gute 8,6 Prozent Marktanteil.

