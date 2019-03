Rosenmontagsumzüge verhelfen dem Ersten zum Sieg

© WDR/Fulvio Zanettini

Das Erste lag am Montag knapp vor dem ZDF, zu verdanken hat man das vor allem den Rosenmontagsumzügen am Nachmittag. Auch in der Primetime lief es rund, hier lag das ZDF aber vorn. Auch der WDR profitierte mit seinem Karneval-Programm.



05.03.2019 - 09:42 Uhr von Timo Niemeier 05.03.2019 - 09:42 Uhr

Die Übertragungen der Rosenmontagsveranstaltungen aus verschiedenen Städten der Republik hat dem Ersten starke Quoten beschert. Es lief auch deutlich besser als 2018 - damals lief im Gegenprogramm aber auch Olympia. 1,54 Millionen Menschen sahen sich an diesem Montag jedenfalls den Rosenmontagszug aus Mainz an, schon da lag der Marktanteil bei 13,6 Prozent. Die Übertragungen aus Köln und Düsseldorf steigerten sich im Anschluss noch auf 2,12 und 2,38 Millionen Zuschauer, 16,0 und 15,6 Prozent Marktanteil waren die Folge.

Um 20:15 Uhr punktete schließlich "Karneval in Köln" mit 4,16 Millionen Zuschauern und 15,6 Prozent Marktanteil. Hier musste sich Das Erste aber recht deutlich dem ZDF geschlagen geben, das mit "Mörderische Stille" auf 5,49 Millionen Zuschauer und 17,4 Prozent Marktanteil kam. Auch beim jungen Publikum lief es für den Krimi mit 9,2 Prozent deutlich besser als für das Karneval-Programm im Ersten, das bei den Jüngeren nur auf 5,8 Prozent kam. Am Ende landete Das Erste vor allem dank der Karneval-Übertragungen am Nachmittag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 13,2 Prozent hauchdünn vor dem ZDF, das 13,1 Prozent holte.

Sehr gute Werte waren am Rosenmontag erneut für den WDR drin. Mit der mehr als sechsstündigen Übertragung des Rosenmontagzugs aus Köln erreichte der Sender ab 9 Uhr im Schnitt 1,19 Millionen Zuschauer, bundesweit waren damit 12,3 Prozent Marktanteil drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,8 Prozent gemessen. Im WDR-Sendegebiet lag der Marktanteil sogar bei 29,2 Prozent. Die Übertragung aus Düsseldorf kam im Anschluss bundesweit auf 930.000 Zuschauer und 6,0 Prozent, im WDR-Gebiet waren es 16,3 Prozent. Und auch die zwei Sendungen über die Besonderheiten des Düsseldorfer Karnevalszugs holten starke Werte und lagen im Sendegebiet des WDR bei 10,2 und 9,5 Prozent.

Weniger Erfolg hatten derweil der BR und der SWR. In Bayern holte "Franken Helau" zunächst 110.000 Zuschauer, "Schwaben weiß-blau - Hurra und Helau" kam später auf 200.000 Zuschauer. Bundesweit waren damit 1,5 und 2,0 Prozent Marktanteil drin, in Bayern selbst waren es 4,1 und 9,4 Prozent. Beim SWR sahen sich 170.000 Menschen den Rosenmontagszug aus Mainz an, das entsprach insgesamt 2,0 Prozent Marktanteil.

