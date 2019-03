Vox: "Ewige Helden" bricht in dritter Woche spürbar ein

© MG RTL D / Markus Hertrich

Nach dem ohnehin schon schwachen Comeback hat das Vox-Format "Ewige Helden" nun noch einmal spürbar nachgelassen, auch "Vertretungslehrerin" Franziska van Almsick wusste später nicht zu überzeugen. Richtig gut läuft es unterdessen weiter für "Das Ding des Jahres".



06.03.2019 - 10:01 Uhr von Timo Niemeier 06.03.2019 - 10:01 Uhr

Schon nach den ersten beiden Ausgaben der neuesten "Ewige Helden"-Staffel hat sich abgezeichnet, dass das Format die früheren Erfolge wohl nicht wiederholen wird können. Nun gab die dritte Folge noch einmal deutlich nach: Nur noch 490.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein und bescherten Vox so schwache 5,6 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen sich 1,18 Millionen Menschen das Format an.

"Ewige Helden" musste sich damit in der Zielgruppe unter anderem "Zuhause im Glück" bei RTL II geschlagen geben, das es auf 510.000 junge Zuschauer brachte. Auch damit waren 5,6 Prozent Marktanteil drin. Insgesamt landete RTL II mit 1,09 Millionen Zuschauer knapp hinter Vox, das auch am späten Abend Probleme hatte. Franziska van Almsick brachte ab 22:30 Uhr als "Vertretungslehrerin" nur 590.000 Menschen zum Einschalten, der Marktanteil in der Zielgruppe lag damit bei 5,4 Prozent. Der Tagesmarktanteil von Vox betrug nur 6,3 Prozent.

Für RTL II lief es trotz der soliden Primetime mit 4,5 Prozent auf Tagessicht noch deutlich schlechter. Zwar holten auch die "Schnäppchenhäuser" am späten Abend 5,3 Prozent und die Soaps am Vorabend lagen bei jeweils mehr als 6,0 Prozent, davor passte aber gar nichts zusammen. "Workout" erreichte nach dem schlechten Start erneut nur 1,8 und 2,7 Prozent Marktanteil. Und auch "Die Wollnys" und "Die Geissens" blieben davor weit unter dem Senderschnitt hängen.

Ein Grund für den Rückgang der Quoten bei "Ewige Helden" könnte sein, dass zur gleichen Zeit Spiele in der Champions League stattgefunden haben. Bei Sky kam die Konferenz ab 21 Uhr auf 600.000 Zuschauer und 4,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Das Einzelspiel zwischen Dortmund und Tottenham verfolgten 780.000 Zuschauer, davon waren aber weniger zwischen 14 und 49 Jahren alt, weshalb der Marktanteil hier mit 3,4 Prozent etwas geringer ausfiel. Insgesamt kam die Champions League bei Sky als auf mehr als sieben Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Überhaupt keine CL-Auswirkungen gespürt hat dagegen ProSieben, das deutlich zufriedener sein kann als Vox: "Das Ding des Jahres" unterhielt 1,11 Millionen junge Zuschauer und war damit der erfolgreichste Sender in der Primetime. Nur "Tagesschau" und "GZSZ" hatten eine höhere Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Erfindershow holte 12,9 Prozent, insgesamt schalteten 1,48 Millionen Menschen ein. Dadurch, und durch die starke Performance am Nachmittag und Vorabend, lag ProSieben am Dienstag mit 11,8 Prozent Tagesmarktanteil an der Spitze aller Sender.

