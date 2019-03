Fehlstart für "New Amsterdam", Absturz für "Mermaids"

© TVNOW / 2018 Universal Television

Stark angefangen, stark nachgelassen: "Mysterious Mermaids" konnte bei ProSieben die guten Quoten der Vorwoche nicht bestätigen. Bei Vox legte "New Amsterdam" unterdessen einen Fehlstart hin.



07.03.2019 - 09:34 Uhr von Uwe Mantel 07.03.2019 - 09:34 Uhr

Die Freude war von kurzer Dauer: Nachdem die "Mysterious Mermaids" in der vergangenen Woche bei ProSieben mit 12,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einen guten Start hingelegt hatte, folgte in der zweiten Woche direkt der Absturz auf dem Fuße. Mehr als 8,5 Prozent Marktanteil waren bei den 14- bis 49-Jährigen nun nicht mehr zu holen. Insgesamt blieben über eine halbe Million Zuschauer weg, die Gesamt-Reichweite sackte auf 1,27 Millionen ab.

Immerhin: Da ProSieben die Serie in sehr hoher Dosis ausstrahlt, steht nächste Woche bereits das Staffel-Finale an, allzu lange muss man sich mit den Quotenproblemen also nicht beschäftigen. Bei Vox hingegen hätte man an "New Amsterdam" hingegen gerne schon etwas länger Freude gehabt. Doch zumindest zum Start konnte die Krankenhaus-Serie nicht überzeugen. Die erste Folge um 20:15 Uhr kam nicht über 4,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus. Die zweite Folge lief zwar minimal besser, war mit 4,4 Prozent Marktanteil aber ebenfalls weit von ihrem Soll entfernt. 1,16 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Die Wiederholungen der dritten Staffel von "Club der roten Bänder" liefen danach noch schlechter: Um 22 Uhr reichte es nur für miserable 2,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Die anderen Privatsender der zweiten Generation hatten da in der Primetime schon deutlich mehr Grund zur Freude. Bei kabel eins kam "Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen" um 20:15 Uhr auf sehr gute 7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Mit Schirm, Charme und Melone" ließ den Marktanteil im Anschluss allerdings auf 3,6 Prozent einbrechen. Bei RTL II lief "Der Wollny-Check", der zum Abschluss der aktuellen "Wollnys"-Staffel getestet wurde, mit 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sehr gut, im Anschluss überzeugte auch "Lecker Schmecker Wollny" mit sehr guten 8,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Erst "Autopsie" ließ am späten Abend dann den Marktanteil auf 3,7 Prozent abstürzen.

Doch das wird man bei RTL II allenfalls als Randnotiz wahrnehmen - anders als die desolate Lage im Nachmittagsprogramm. "Workout - Muskeln, Schweiß & Liebe" läuft dort immer schlechter. Um 16 Uhr lag der Marktanteil bei wahrhaft katastrophalen 1,0 Prozent, die zweite Folge um 17 Uhr lief mit 2,2 Prozent Marktanteil ebenfalls nicht gut. Von den guten Quoten der ersten Staffel ist derzeit weit und breit nichts mehr zu sehen.

