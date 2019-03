ARD und ZDF auch bei den Jüngeren vor den Privaten

© ZDF / Nadine Rupp

Der Improfilm "Klassentreffen" und "Aktenzeichen XY... ungelöst" lieferten sich am Mittwoch nicht nur beim Gesamptublikum ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Tagessieg, sondern lagen auch bei den 14- bis 49-Jährigen vor allen Privatsendern.



07.03.2019 - 09:51 Uhr von Uwe Mantel 07.03.2019 - 09:51 Uhr

Das Erste und das ZDF blicken auf eine richtig starke Mittwochs-Primetime zurück - zumindest wenn man den Timeslot zwischen 20:15 Uhr und 21:45 Uhr betrachtet. Der Klassiker "Aktenzeichen XY... ungelöst" setzte sich hier mit 5,5 Millionen Zuschauer mit einem hauchdünnen Vorsprung vor dem ARD-Improfilm "Klassentreffen", der 5,44 Millionen Zuschauer zählte, an die Spitze. Die Marktanteile lagen bei sehr guten 17,5 bzw. 17,2 Prozent beim Gesamtpublikum.

Doch ARD und ZDF waren nicht nur beim Gesamtpublikum nicht zu schlagen, sondern setzten sich auch bei den 14- bis 49-Jährigen gegen die gesamte private Konkurrenz durch. Der Tagessieg ging dank "GZSZ" am Vorabend hier zwar noch an RTL, um 20:15 Uhr lag "Aktenzeichen" mit 1,38 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern und einem Marktanteil von 14,0 Prozent hingegen an der Spitze, "Klassentreffen" machte seine Sache mit 1,08 Millionen Zsuchauern aus dieser Altersgruppe und 11,0 Prozent Marktanteil ebenfalls sehr gut. RTL als stärkste private Konkurrenz landete mit "Temptation Island" bei 10,2 Prozent.

Am späteren Abend hatten dann allerdings insbesondere Das Erste auch Probleme. So musste "Plusminus" trotz der starken Vorlage um 21:45 Uhr mit 2,33 Millionen Zuschauern und 8,6 Prozent Marktanteil leben, die "Tagesthemen" kamen auf 7,4 Prozent, "Maischberger" auf 8,7 Prozent beim Gesamtpublikum. Im ZDF zählte das "heute-journal" hingegen zunächst mit 4,13 Millionen Zuschauern noch starke 15,6 Prozent Marktanteil, auch die 2,7 Millionen Zuschauer und 12,4 Prozent Marktanteil fürs "Auslandsjournal" können sich noch sehen lassen. "Dunja Hayali" konnte da nicht mithalten. Mit 1,6 Millionen Zuschauern war wieder nur ein einstelliger Marktanteil in Höhe von 9,8 Prozent drin - was für die Sendung aber auch schon der beste Wert seit 2017 war. "Markus Lanz" sorgte mit 13,5 Prozent Marktanteil dann zudem für einen gelungenen Ausklang des Abends.

