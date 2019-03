Tierisches Vorabend-Programm rettet Vox den Samstag

Mit "Hundkatzemaus" und den "Pferdeprofis" hat Vox am Vorabend gute Quoten eingefahren. Die waren aber auch bitter nötig, weil man in der Primetime völlig versagte. Dort lag man sogar hinter RTL II, das dafür an anderen Stellen große Probleme hatte.

Vox hat am Samstag einen guten Tagesmarktanteil in Höhe von 7,2 Prozent eingefahren. Bedanken darf man sich in Köln auch bei den Produzenten von zwei Vorabend-Formaten. Mit seinen Dauerbrennern "Hundkatzemaus" und "Die Pferdeprofis" fuhr man einmal mehr sehr schöne Quoten ein. Während es "Hundkatzemaus" auf 1,16 Millionen Zuschauer und 8,4 Prozent brachte, holten die "Pferdeprofis" im Anschluss noch 1,37 Millionen und 9,0 Prozent. Die "Tierbabys" taten sich um 17 Uhr mit 6,4 Prozent noch etwas schwerer.

In der Primetime lief dann gar nichts zusammen: "American Pie: Das Klassentreffen" erreichte nur 690.000 Zuschauer und 4,9 Prozent Marktanteil. Der Film war also spürbar schwächer als das Vorabendprogramm. Vox startete allerdings auch mit einem kleinen Quoten-Polster in den Tag: "Criminal Intent" erreicht in den früheren Morgenstunden bis zu 20,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - besser hätte der Start in den Samstag eigentlich nicht laufen können.

RTL II erreichte in der Primetime mit dem Film "Ghost Rider" 780.000 Zuschauer und lag damit sogar vor Vox, auch beim jungen Publikum lief es mit 5,4 Prozent besser. Dass es am Ende trotzdem nur 4,0 Prozent Tagesmarktanteil geworden sind, lag am Tagesprogramm. Die zweite Ausgabe von "Meine Küche rockt" kam nur auf 2,1 Prozent und auch zwei Ausgaben von "Zuhause im Glück" blieben danach bei 2,4 und 3,3 Prozent hängen. Der aktuelle Quoten-Durchhänger von RTL II ist also auch am Wochenende sehr akut.

Sehr zufrieden sein kann man dagegen bei Sat.1 Gold, das den Samstag mit 1,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum beendete. Auch insgesamt waren es 1,8 Prozent. "Ausgerechnet Sex!" wollten dort in der Primetime 370.000 Menschen sehen, der Marktanteil in der Zielgruppe belief sich auf 2,0 Prozent. "Columbo" holte am Vorabend sogar 2,6 Prozent bei 420.000 Zuschauern und auch "Diagnose: Mord" lag davor durchweg bei mehr als 2,0 Prozent.