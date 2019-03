Starker Sonntag: ZDFinfo überspringt die 2-Prozent-Hürde

© ZDF

Mit seinen Dokus traf ZDFinfo am Sonntag den Geschmack - und zwar insbesondere den des jungen Publikums. Mehr als zwei Prozent Marktanteil schaffte der Sender bei den 14- bis 49-Jährigen. Aber auch für Nitro lief's zum Wochenausklang rund.



11.03.2019 - 09:42 Uhr von Alexander Krei 11.03.2019 - 09:42 Uhr

Neben ZDFneo kann man sich auf dem Lerchenberg regelmäßig auch über schöne Erfolge von ZDFinfo freuen - selten läuft es für den Spartensender jedoch so gut wie am Sonntag, insbesondere bei den Jüngeren. Während der Marktanteil beim Gesamtpublikum schon bei überzeugenden 1,6 Prozent lag, wurden bei den 14- bis 49-Jährigen sogar beachtliche 2,1 Prozent erzielt, womit sich ZDFinfo im Ranking der kleineren Sender nur Super RTL und Nitro geschlagen geben musste.

Insbesondere am späten Abend trumpfte ZDFinfo noch einmal richtig auf und erreichte etwa mit der Doku "Aufgedeckt: Ägyptens Tiere in der Unterwelt" im Schnitt 350.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 2,4 Prozent beim jungen Publikum. Als es danach um "Tutanchamuns Grab" ging, blieb die Reichweite beinahe stabil, während der Marktanteil auf tolle 3,3 Prozent anzog. Auch gegen Mitternacht wurden noch immer drei Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen eingefahren.

Dass es auch für Nitro ein erfolgreicher Tag wurde, lag derweil nicht zuletzt an aufgewärmten Krimis. So zählten die beiden Wiederholungen von "CSI: Den Tätern auf der Spur" am späten Abend im Schnitt 860.000 Zuschauer sowie Marktanteile von 3,0 und 3,8 Prozent in der Zielgruppe. "CSI: Miami" und "CSI: NY" knackten im Anschluss sogar die Marke von vier Prozent. Aber auch Sat.1 Gold drehte dank True Crime zu später Stunde auf und erzielte nach Mitternacht mit "Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin" sehr gute 4,1 Prozent.

ZDFneo konnte sich derweil trotz der "Tatort"-Konkurrenz auf sein Krimi-Programm verlassen und erreichte um 20:15 Uhr im Schnitt 1,04 Millionen Zuschauer mit "Der Kommissar und das Meer". Im Anschluss erreichte "Die Flut ist pünktlich" sogar 1,18 Millionen. Die "Tatort"-Wiederholung bei One schaffte zur selben Zeit immerhin noch 660.000 Zuschauer und lag auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit einem Marktanteil von 1,7 Prozent deutlich über den Normalwerten des Senders.

Teilen