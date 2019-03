"Kitchen Impossible" verfehlt Allzeit-Rekord nur knapp

© TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Ungeachtet der starken Quoten des "Tatorts" aus Münster, hat "Kitchen Impossible" am Sonntag bei Vox die beste Reichweite des Jahres eingefahren. Der Allzeit-Rekord wurde zudem denkbar knapp verfehlt. Aber auch ProSieben und Sat.1 schlugen sich gut.



18.03.2019 - 09:10 Uhr von Alexander Krei

Zum Staffel-Finale von "Kitchen Impossible" traten Tim Mälzer und Tim Raue einmal mehr gegeneinander an - und nur knapp verfehlte die erfolgreiche Vox-Show einen neuen Bestwert. Mit 1,29 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern schnellte der Marktanteil am Sonntag auf starke 13,7 Prozent, womit der aus dem Jahr 2017 datierende Rekord um gerade mal 0,1 Prozentpunkte unterboten wurde. Schon in den vergangenen Wochen hatte "Kitchen Impossible" auf ähnlicher Flughöhe performt.

Insgesamt belief sich die Reichweite diesmal auf 1,93 Millionen Zuschauer, womit das Format auch hier noch einmal leicht zulegen konnte. Das ist vor allem deshalb erstaunlich, weil die Konkurrenz mit dem "Tatort" aus Münster ausgerechnet zum Abschied besonders stark war. Unterm Strich war die vierte Staffel mit im Schnitt mehr als 12,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe dennoch die bislang stärkste, was im Übrigen auch "Prominent!" zugute kam. Das Magazin steigerte sich am Sonntag im Anschluss noch auf starke 15,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Vox war damit am Sonntagabend der stärkste "Tatort"-Verfolger und ließ damit auch einmal mehr die Show-Konkurrenz hinter sich. "The Voice Kids" präsentierte sich dennoch in stabiler Form und lag 10,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nur knapp unter den Werten der vergangenen Wochen. Insgesamt unterhielt die Musikshow im Schnitt 2,53 Millionen Zuschauer. Zwischen den beiden Formaten reihte sich ProSieben ein, wo die Free-TV-Premiere von "Power Rangers" mit guten 11,5 Prozent Marktanteil überzeugte.

Leidtragender war am Sonntagabend dagegen RTL, das mit der Erstausstrahlung der Komödie "Bridget Jones' Baby" den Kürzeren zog und mit nur 8,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe nur auf dem fünften Platz ins Ziel kam. 1,73 Millionen Zuschauer schalteten ein. Dadurch tat sich dann auch "Temptation Island" schwer: Mehr als ein Marktanteil von 9,6 Prozent war für die Liebesshow am späten Abend nicht drin. Richtig schwach lief's zudem für die Filme bei RTL II: Erst ging "Smaragdgrün" mit 2,3 Prozent Marktanteil baden, dann tat sich auch "Streetdance: New York" mit lediglich 3,2 Prozent schwer.

