"Team Wallraff"-Reportage lässt RTL-Quoten steigen

Mit einer neuen "Team Wallraff"-Reportage, in der es um Psychiatrien und Jugendhilfen ging, hat RTL sehr gute Quoten eingefahren und lag sogar vor den US-Sitcoms von ProSieben. Bei Vox läuft es für "Goodbye Deutschland" weiterhin glänzend.



19.03.2019 - 08:57 Uhr von Timo Niemeier 19.03.2019 - 08:57 Uhr

Laut RTL sind bis Montagmittag 26 Abmahnungen und andere juristische Androhungen beim Sender eingegangen, durch die die Ausstrahlung der neuesten "Team Wallraff"-Ausgabe verhindert werden sollte. RTL zeigte die Reportage trotzdem und kann sich nun über gute Quoten freuen. 2,74 Millionen Menschen schalteten ein und sahen, wie sich Reporter undercover in Psychiatrien und Jugendhilfen umsahen. 1,55 Millionen Zuschauer kamen zudem aus der werberelevante Zielgruppe, was hier 16,9 Prozent entsprach. Besser lief es für das Format zuletzt im August 2016. Damit lag "Team Wallraff" nicht nur über dem Niveau, das RTL in den zurückliegenden Wochen montags eingefahren hat, sondern auch hauchdünn vor "The Big Bang Theory" bei ProSieben.

Mehr junge Zuschauer hatte am Montag nur "GZSZ" am Vorabend, das auf 1,60 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren kam und damit 19,5 Prozent generierte. Insgesamt schalteten 3,21 Millionen Menschen ein. Aber auch nach "Team Wallraff" ging es erfolgreich weiter: "Extra" kam noch auf 1,80 Millionen Gesamtzuschauer, das entsprach 14,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Spiegel TV" holte danach 13,1 Prozent.

Weiterhin sehr gute Quoten verzeichnet außerdem Vox mit "Goodbye Deutschland". Auch in der jüngsten Ausgabe am Montag ging es viel um den kürzlich verstorbenen Jens Büchner, das wollten 1,69 Millionen Menschen sehen. 8,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sind ein starker Wert für Vox. Eine weitere neue Folge brachte es danach sogar noch auf 10,0 Prozent.

RTL II hat am späten Nachmittag derweil erneut einen Anlauf unternommen, ein vergleichsweise neues Format zu etablieren. Der Start in die neue Staffel von "Krass Schule" verlief mit 230.000 Zuschauern und 4,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe noch nicht nach Plan, aber immerhin ist das Format kein Totalausfall wie zuletzt "Workout". Eine alte Folge kam zuvor sogar auf 4,7 Prozent. In der Primetime blieben zwei alte Folgen der "Geissens" bei 4,3 und 4,6 Prozent hängen, "Spiel die Geissens untern Tisch" holte danach mit 5,0 Prozent einen annehmbaren Wert - das war der mit Abstand beste Wert der laufenden Staffel.

