"Unter anderen Umständen": ZDF erreicht fast 8 Millionen

Die ZDF-Krimi-Reihe "Unter anderen Umständen" hat schon wieder einen Rekord eingefahren: Fast acht Millionen Menschen sahen am Montagabend zu, besser lief es noch nie. Im Ersten startete die BBC-Doku "Wilde Dynastien" mit soliden Quoten.



19.03.2019 - 09:50 Uhr von Timo Niemeier 19.03.2019 - 09:50 Uhr

In den zurückliegenden Jahren hat sich die Krimi-Reihe "Unter anderen Umständen" mit Natalia Wörner immer weiter steigern können. In Zeiten der fragmentierten TV-Nutzung ist das alleine schon ein kleines Wunder. Inzwischen liegt die Reihe auf einem Niveau, bei der man auch mit einigen "Tatort"-Fällen mithalten kann. 7,80 Millionen Menschen schalteten den neuesten Fall am Montag ein, der Marktanteil lag dementsprechend bei sehr guten 24,8 Prozent. Natürlich war das ZDF damit Tagessieger, kein anderer Sender hatte mehr Zuschauer.

Der letzte neue "Unter anderen Umständen"-Filme erreichte vor etwas mehr als einem Jahr 7,71 Millionen Zuschauer - auch das war damals ein Rekord. Auf dem Sendeplatz am Montagabend waren zuletzt nur wenige Formate noch erfolgreicher, "Die Toten vom Bodensee" erreichten Anfang des Jahres etwa 7,88 Millionen Zuschauer. Bei "Nord Nord Mord" sahen im Oktober 2018 sogar etwas mehr als acht Millionen Menschen zu. "Unter anderen Umständen" befindet sich damit in bester Gesellschaft und war am Montag übrigens auch beim jungen Publikum sehr gefragt: Mit 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen musste man sich in der Primetime nur RTL und ProSieben geschlagen geben. Am späten Abend überzeugte schließlich noch "Das Tal der toten Mädchen" mit 3,11 Millionen Zuschauer und 18,2 Prozent Marktanteil - mehr Zuschauer zählte das ZDF auf dem Montagskino-Sendeplatz zuletzt im Januar 2017.

Durch die starke Primetime lag der Tagesmarktanteil des ZDF bei außergewöhnlich guten 16,8 Prozent. Zusammen mit ZDFneo waren sogar mehr als 20 Prozent drin, der kleine Ableger erreichte nämlich auch sehr gute 4,4 Prozent. "Inspector Barnaby" sorgte in der Primetime mal wieder für gute Quoten und erreichte mit zwei Fällen 5,3 und 8,4 Prozent. Mehr als eineinhalb Millionen Menschen sahen zu. "Art of Crime" überzeugte am späten Abend zudem mit 530.000 Zuschauern und 5,1 Prozent.

Das Erste konnte mit den ZDF-Quoten nicht mithalten, muss aber nicht gänzlich unzufrieden sein. Die aufwändige BBC-Doku "Wilde Dynastien" erreichte zum Auftakt 3,59 Millionen Zuschauer und 11,3 Prozent Marktanteil. Das ist recht ordentlich, betrachtet man die Konkurrenzlage. "Der blaue Planet" erreichte 2018 allerdings mit allen Ausgaben deutlich mehr Zuschauer und kam immer auf mehr als vier Millionen Zuschauer. Im Anschluss an die Doku musste sich Frank Plasberg bei "hart aber fair" mit 2,17 Millionen Zuschauern und 7,4 Prozent begnügen.

