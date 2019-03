Champions-League-Quoten deutlich nach oben korrigiert

© Uefa

Wenige Tage nach der Ausstrahlung des Champions-League-Spiels zwischen Bayern und Liverpool sind die TV-Quoten deutlich nach oben korrigiert worden. Mit mehr als zwei Millionen Zuschauern stellte Sky einen neuen Rekord in der Königsklasse auf.



20.03.2019 - 15:28 Uhr von Alexander Krei 20.03.2019 - 15:28 Uhr

Wenn die TV-Einschaltquoten nach einigen Tagen endgültig gewichtet werden, dann ergibt sich in aller Regel keine allzu große Veränderung. Entsprechend verwundert wird man sich bei Sky die Augen gerieben haben, als jetzt die aktualisierte Reichweite des Champions-League-Rückspiels zwischen Bayern München und dem FC Liverpool ins Haus schneiten - denn die fiel noch einmal deutlich höher aus als zunächst gedacht.

Im Schnitt zählte die Live-Übertragung im Pay-TV am Mittwochabend 1,72 Millionen Zuschauer. Das waren noch einmal über 300.000 mehr als zunächst angenommen und bedeutete somit einen neuen Champions-League-Rekord für ein Einzelspiel auf Sky. Besonders deutlich ist das Plus in der Zielgruppe, wo der Marktanteil des Achtelfinal-Spiels von 9,3 auf 11,9 Prozent korrigiert wurde.

Unverändert blieb dagegen die Reichweite der Konferenz, die bei 370.000 Zuschauern lag. Rechnet man beide Reichweiten zusammen, so verbuchte Sky mit der Champions League also 2,09 Millionen Zuschauer sowie 14,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Und auch diese Zahlen sind wohl nur die halbe Wahrheit, denn in den TV-Quoten ist weder die Streaming-Nutzung noch die Reichweite in Bars und Kneipen eingerechnet.

So sehr man bei Sky über die starken Zuschauerzahlen jubeln kann, so groß dürfte die Ernüchterung über das frühe Ausscheiden des FC Bayern München sein. Ohne deutsche Beteiligung dürfte es für den Bezahlsender in den nächsten Wochen schwer werden, noch einmal ähnliche Quoten mit der Champions League zu erzielen.

