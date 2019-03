RTL mit Länderspiel, Soaps und "Superhändlern" obenauf

© TVNOW / Ralf Jürgens

Deutlich mehr als acht Millionen Zuschauer haben am Mittwoch das Länderspiel gegen Serbien bei RTL gesehen. Doch auch abseits des Fußballs war RTL erfolgreich: Nachmittags punkteten "Die Superhändler", am Vorabend die Soaps.



21.03.2019 - 08:45 Uhr von Alexander Krei 21.03.2019 - 08:45 Uhr

Bevor am Sonntag das erste Qualifiktionsspiel für die Fußball-Europameisterschaft ansteht, musste die deutsche Nationalmannschaft am Mittwochabend schon mal gegen Serbien ran - für den Sieg reichte es aber nur hinsichtlich der TV-Quoten. 8,21 Millionen Zuschauer waren während der ersten Halbzeit bei RTL dabei, die zweite Hälfte wollten sogar 8,70 Millionen Menschen sehen. Damit konnte sich der Kölner Sender zu diesem Zeitpunkt über einen sehr guten Marktanteil von 32,7 Prozent freuen. Fast jeder dritte Zuschauer entschied sich damit für das Freundschaftsspiel.

Ähnlich stark lief es auch in der Zielgruppe, wo 2,79 Millionen 14- bis 49-Jährige den Marktanteil auf 32,5 Prozent trieben. Erstaunlich ist allerdings, dass die zweite Halbzeit ein paar junge Zuschauer weniger erreichte als die erste. Bei der anschließenden Analyse blieben unterdessen insgesamt noch 2,94 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, die für 18,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sorgten. "Stern TV" erzielte dank des Fußball-Schwerpunkts im Anschluss noch 17,8 Prozent und damit den besten Wert seit Ende Januar.

Der erfolgreiche Fußball-Abend sorgte schließlich auch dafür, dass RTL am Mittwoch sowohl beim Gesamtpublikum als auch in der Zielgruppe die Tagesmarktführerschaft für sich in Anspruch nehmen durfte. Allerdings hatte auch ein über weite Strecken erfolgreiches Tagesprogramm seinen Anteil daran: So erzielte "Punkt 12" am Mittag tolle 22,2 Prozent Marktanteil und die "Superhändler" schrammten danach mit sehr guten 16,4 Prozent Marktanteil nur knapp an einem neuen Jahresbestwert vorbei.

Selbst die anschließende Wiederholung war mit 14,3 Prozent Marktanteil ein schöner Erfolg. "Schätze aus Schrott" und "Freundinnen" blieben im Anschluss aber trotz der guten Vorlage im einstelligen Bereich hängen. Am Vorabend war dagegen auf die Nachrichten und Soaps Verlass: "RTL aktuell" erzielte 15,7 Prozent, "Alles was zählt" 15,0 Prozent und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" schließlich sogar stolze 21,6 Prozent Marktanteil. Insgesamt erreichte "GZSZ" im Schnitt 3,31 Millionen Zuschauer - mehr waren es zuletzt zu Jahresbeginn.

