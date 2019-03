Final-Erfolg: Sat.1-Promibäcker trotzen dem Fußball

© Sat.1/Claudius Pflug

Die Sat.1-Show "Das große Promibacken" hat zum Finale einen neuen Staffel-Rekord aufgestellt und damit trotz der Fußball-Konkurrenz den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fortgesetzt. Auch nachmittags war der Sender am Mittwoch erfolgreich.



21.03.2019 - 09:13 Uhr von Alexander Krei 21.03.2019 - 09:13 Uhr

Der schwache Staffel-Auftakt mit kaum mehr als sieben Prozent Marktanteil ließ Böses erahnen, doch in den vergangenen Wochen bekam "Das große Promibacken" doch noch die Kurve und konnte sich von Folge zu Folge steigern. Zum Finale setzte sich der Aufwärtstrend der Sat.1-Show weiter fort - und das, obwohl mit dem Fußball-Länderspiel bei RTL harte Konkurrenz vorhanden war. Die dürfte letztlich allerdings auch dafür gesorgt haben, dass es unterm Strich nicht ganz so gut lief wie vor einem Jahr.

Mit einer Million Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren reichte es aber dennoch für überzeugende 11,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, womit sich "Das große Promibacken" deutlich über den Normalwerten von Sat.1 bewegte. Die Sendung ging damit als größter Fußball-Verfolger in der Zielgruppe hervor. Insgesamt schalteten am Mittwoch im Schnitt 2,01 Millionen Zuschauer ein und damit letztlich über eine halbe Million mehr als beim Staffel-Start im Februar.

Zuschauer-Trend: Das große Promibacken



Gut schlug sich Sat.1 zudem am Nachmittag, wo "Auf Streife" und "Auf Streife - Die Spezialisten" mit Marktanteilen von 13,8 und 13,6 Prozent in der Zielgruppe punkteten und auch die "Klinik am Südring" auf erfolgreiche 11,7 Prozent kam. Größtes Sorgenkind des Senders bleibt jedoch "Genial daneben - Das Quiz", das auch am Mittwoch nicht über 4,5 Prozent Marktanteil im Vorabendprogramm hinauskam. Auch "Endlich Feierabend!" war im Vorfeld mit 6,1 Prozent gefragter.

Wenig berauschend verlief der Mittwochabend indes für ProSieben, wo die Filme "Maze Runner" und "Sucker Punch" jeweils nur 7,2 Prozent Marktanteil schafften. Das reichte aber, um sich gegen die Vox-Serie "New Amsterdam" durchzusetzen, die sich trotz der Fußball-Konkurrenz mit 5,5 Prozent Marktanteil aber zumindest in stabiler Form präsentierte. Beim Gesamtpublikum konnte eine "Marie Brand"-Wiederholung im ZDF am ehesten mit dem Länderspiel mithalten: 5,15 Millionen Zuschauern bedeuteten einen schönen Erfolg. Der aufgewärmte ARD-Film "In der Falle" kam parallel dazu auf 2,88 Millionen Zuschauer.

Teilen