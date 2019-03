"GNTM" legt kräftig zu und lässt "Cobra 11" ohne Chance

© ProSieben

"Germany's next Topmodel" hat in dieser Woche die zweitbesten Quoten der laufenden Staffel erzielt. Das reichte für den Tagessieg und verhalf "Matchmakers" zu einem guten Start. Bei RTL legte "Alarm für Cobra 11" dagegen einen blassen Staffel-Auftakt hin.



22.03.2019 - 08:55 Uhr von Alexander Krei

ProSieben war am Donnerstag die mit Abstand stärkste Kraft in der Zielgruppe: Mit einem Tagesmarktanteil von 13,0 Prozent setzte sich der Sender locker gegen RTL durch, das sich mit 10,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen begnügen musste. Nicht zuletzt dank "Germany's next Topmodel" hatte ProSieben unterm Strich die Nase deutlich vorne: Die Castingshow kam auf 1,78 Millionen junge Zuschauer sowie starke 19,2 Prozent Marktanteil und lag damit deutlich an der Spitze.

Gegenüber der Vorwoche legten die "Topmodels" somit um fast vier Prozentpunkte auf den bislang zweitbesten Wert der laufenden Staffel zu. Und auch insgesamt lief es mit 2,52 Millionen Zuschauern sowie 8,6 Prozent Marktanteil sehr überzeugend. Hinzu kommt, dass auch die neue Show "Matchmakers - heimlich verkuppelt" im Anschluss einen guten Start hinlegte: 1,05 Millionen Zuschauer blieben dran, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 13,5 Prozent.

Zuschauer-Trend: Germany's Next Topmodel



Zudem sah es auch tagsüber für ProSieben meist gut aus - allen voran für "taff", das nach einem starken Vorlauf durch "The Big Bang Theory" auf stolze 17,0 Prozent Marktanteil kam. Auch "Galileo" hat sich inzwischen gefangen und punktete am Donnerstag mit 11,2 Prozent am Vorabend. Zuvor bewegten sich schon zwei Folgen der "Simpsons" mit Werten von 12,7 und 12,4 Prozent deutlich über dem Senderschnitt.

Während man sich bei ProSieben also über einen erfolgreichen Tag freuen kann, meldete sich "Alarm für Cobra 11" bei RTL mit ernüchternden Quoten zurück. Mehr als 2,23 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 11,8 Prozent in der Zielgruppe waren für die neue Folge nicht drin. Eine Wiederholung erreichte danach sogar nur 10,9 Prozent. Richtig mies lief's aber am späten Abend: Als der Sender "Beck is back!" noch einmal aufwärmte, ging der Marktanteil auf 7,5 Prozent zurück, ehe eine weitere "Cobra 11"-Wiederholung bei 5,1 Prozent hängen blieb.

