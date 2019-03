ProSiebens "Headis WM" enttäuscht auf ganzer Linie

© ProSieben/Willi Weber

Die erste "Headis Team-WM" ist für ProSieben aus Quoten-Sicht ein Reinfall gewesen, die mehr als dreistündige Show lag weit unter Senderschnitt und musste sich etlichen anderen Formaten geschlagen geben. An der Spitze zog "DSDS" einsam seine Runden.



24.03.2019 - 09:10 Uhr von Timo Niemeier 24.03.2019 - 09:10 Uhr

Stefan Raab hat die Sportart Headis bei "Schlag den Raab" vor einigen Jahren relativ bekannt gemacht, später gab es sogar ein Headis-Special von "TV Total". Nun hat ProSieben die Sportart, übrigens in Zusammenarbeit mit Raab, zu einer großen Samstagabendshow aufgeblasen - und ist damit auf die Nase gefallen. Nicht einmal eine Million Menschen sahen sich die mehr als dreistündige Show an. So lag die Reichweite bei 920.000 Zuschauern, schon beim Gesamtpublikum waren damit nur 3,4 Prozent Marktanteil drin.

Auch in der Zielgruppe lief es ziemlich schlecht: Nur 610.000 Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, in dieser Altersklasse wurden damit 7,4 Prozent gemessen. Damit musste sich ProSieben am Samstag in der Primetime unter anderem RTL, Das Erste, ZDF, Vox und Sat.1 geschlagen geben - alle hatten mehr Zuschauer als ProSieben. Dass es am Ende trotzdem für 9,5 Prozent Tagesmarktanteil reichte, lag an der relativ stabilen Daytime. Außerdem erzielte eine alte "Schlag den Star"-Folge ab 23:25 Uhr noch 9,4 Prozent Marktanteil.

Vor allem der Vergleich mit den Shows von RTL und ARD offenbart, wie schlecht es um die "Headis Team-WM" bestellt war. "Frag doch mal die Maus" erreichte im Ersten mehr als vier Millionen Zuschauer und 14,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Und auch bei den jungen Zuschauern waren noch 10,1 Prozent drin. Damit musste Das Erste in der Primetime beim jungen Publikum nur RTL vorbeiziehen lassen.

Bei den Kölnern erreichte "DSDS" 1,73 Millionen junge Zuschauer und war damit unangefochtener Spitzenreiter, das entsprach dann auch starken 20,2 Prozent Marktanteil. Auch insgesamt lag die Castingshow mit 3,70 Millionen auf einem sehr guten Niveau. Im Vergleich zur Vorwoche hat "DSDS" fast eine halbe Million Zuschauer hinzugewonnen. Im Windschatten der Show feierte schließlich auch "Stars im Spiegel" eine erfolgreiche Rückkehr: 1,95 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe des Formats an, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 16,0 Prozent. Das war zwar deutlich weniger als "Take Me Out" zuletzt holte, dennoch kann man damit in Köln sehr zufrieden sein.

RTL holte sich mit 12,9 Prozent dann auch die Tagesmarktführerschaft in der werberelevanten Zielgruppe. Insgesamt lag das Erste mit 14,0 Prozent in Front. Dort lief es nicht nur für die Show mit Eckart von Hirschhausen richtig gut. Auch die Wintersport-Übertragungen holten tagsüber meist Traum-Quoten, so erreichten die Biathleten Marktanteile jenseits der 20 Prozent.

