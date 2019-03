"Hundeprofi" Rütter im Aufwind, schlechter Tag für Sat.1

© MG RTL D / Boris Breuer

Martin Rütter hat mit einer neuen Ausgabe von "Der Hundeprofi" fast zwei Millionen Zuschauer erreicht, damit war er sogar erfolgreicher als der Spielfilm in der Primetime. Auch Sat.1 hatte weniger Zuschauer, die Primetime war da aber noch die kleinste Baustelle.



24.03.2019 - 09:44 Uhr von Timo Niemeier 24.03.2019 - 09:44 Uhr

In der vergangenen Woche ist "Der Hundeprofi" mit rund eineinhalb Millionen Zuschauern und 9,0 Prozent Marktanteil in die neue Staffel gestartet. Das waren gute Werte, doch Folge zwei lief nun noch einmal deutlich besser. 1,99 Millionen Menschen sahen sich an, wie sich Martin Rütter um verschiedene Vierbeiner kümmerte, der Marktanteil in der Zielgruppe stieg auf 12,5 Prozent. Das ist der zweithöchste Wert in der Geschichte des Formats. Zuvor erreichte auch "Hundkatzemaus" sehr gute 10,3 Prozent.

Rütter hatte damit am Vorabend auch mehr Zuschauer als der Spielfilm in der Primetime. "Das Vermächtnis der Tempelritter" interessierte nur 1,62 Millionen - in der Zielgruppe lief es mit 8,8 Prozent dennoch gut. "Kindsköpfe 2" steigerte sich danach sogar auf 12,0 Prozent. In Kombination reichte das alles, um den Tagesmarktanteil von Vox auf 9,5 Prozent zu treiben, damit lag man auf einem Niveau mit ProSieben.

Überhaupt nicht zufrieden sein kann man dagegen bei Sat.1, wo am Ende des Tages nur 6,1 Prozent auf der Uhr standen. Die Primetime machte dabei noch die geringsten Probleme, dort unterhielt der Film "Die Bestimmung - Divergent" 1,32 Millionen Menschen, das entsprach 8,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Sonst lief allerdings nur wenig zusammen: Die Wiederholungen von "Das große Promibacken" und "The Biggest Loser" blieben bei 6,6 und 4,2 Prozent hängen und auch "Auf Streife - Die Spezialisten" erreichte am Nachmittag nur enttäuschende Quoten. Am Vorabend holte zudem das Drittsendelizenz-Magazin "Grenzenlos" nur sehr magere 4,8 Prozent.

Schlechte Quoten gab es auch bei RTL II: Das alte "The Shannara Chronicles" erreichte in der Primetime nur 3,8 Prozent und selbst mit zwei neuen Folgen von "Marvel’s Agents of SHIELD" konnte man nicht überzeugen. Hier blieb man bei 3,7 und 4,9 Prozent hängen. Tagsüber erreichten die wenigsten Formate mehr als 5,0 Prozent und so lag der Tagesmarktanteil am Ende auch nur bei 4,1 Prozent.

