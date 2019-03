"Biggest Loser" steigert sich auf neuen Staffel-Bestwert

© Sat.1

Sat.1 hat am Sonntag mit "The Biggest Loser" die bislang besten Quoten der laufenden Staffel eingefahren. Die RTL-Dokusoap "Vermisst" schwächelt dagegen weiter in der Zielgruppe. Auch "Ran an den Garten" erweist sich noch nicht als Erfolg.



25.03.2019 - 09:17 Uhr von Alexander Krei 25.03.2019 - 09:17 Uhr

Mit der aktuellen Staffel von "The Biggest Loser" liegt Sat.1 zwar bislang ein Stück hinter den Quoten der vergangenen Jahre, doch ein Erfolg ist die Abspeckshow für den Sender trotzdem noch immer. An diesem Sonntag zogen die Quoten nun nochmal ein Stück an: Nachdem sich die Marktanteile zuletzt zwischen elf und zwölf Prozent bewegten, reichte es diesmal mit 970.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren für richtig gute 13,3 Prozent in der Zielgruppe.

Insgesamt schalteten am Vorabend im Schnitt 1,86 Millionen Zuschauer ein. Durch das erfolgreiche Vorprogramm konnten auch die sonst eher blassen "Sat.1 Nachrichten" punkten: 2,02 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von zehn Prozent waren am Sonntag drin. Ansonsten musste sich Sat.1 jedoch mit einstelligen Werten begnügen. Besonders hart traf es den Film "Playing It Cool", der am frühen Nachmittag ebenso wie die spätabendliche Wiederholung von Hugo Egon Balders "Was für ein Jahr!" nur 3,9 Prozent Marktanteil schaffte.

Marktanteils-Trend: The Biggest Loser



Durchwachsen bleiben indes die Quoten von "Vermisst" bei RTL: Das Special der Dokusoap war zwar mit insgesamt 3,67 Millionen Zuschauern erfolgreich, bewegte sich in der Zielgruppe mit 10,9 Prozent Marktanteil aber im roten Bereich. Auch "Ran an den Rasen - Das Gartenduell" tat sich am Nachmittag schwer und kam nicht über 1,04 Millionen Zuschauer sowie 9,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.

Mit Dokusoap-Problemen kämpfte zudem das ZDF, das um kurz nach 14 Uhr erstmals die Upycling-Show "Mach was draus" zeigte, damit aber nur 1,30 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 8,6 Prozent erreichte. "Bares für Rares" hatte zuvor noch über eine halbe Million mehr unterhalten. Allerdings gab's mit dem Biathlon-Weltcup im Ersten auch äußerst harte Konkurrenz: 4,80 Millionen Zuschauer sahen den Massenstart der Damen, sodass der Marktanteil bei satten 30,7 Prozent lag.

