Sat.1 fährt mit Thriller besser als mit seinen Serien

Auch wenn der Thriller "Lautlose Tropfen" kein überwältiger Quoten-Erfolg war - besser als für die zuletzt am Montagabend gezeigten Sat.1-Serien lief es allemal. Beim Gesamtpublikum setzte sich das ZDF-Drama "Gegen die Angst" klar an die Spitze.



26.03.2019 - 09:10 Uhr von Alexander Krei 26.03.2019 - 09:10 Uhr

Nachdem sich "Der Bulle und das Biest" und "Einstein" in den vergangenen Wochen am Montagabend schwer taten, versucht es Sat.1 auf diesem Sendeplatz neuerdings mit Spielfilmen. Zum Auftakt sorgte der Thriller "Lautlose Tropfen" zwar nicht für einen durchschlagenden Erfolg, aber zumindest für einen spürbaren Aufschwung. Immerhin 2,02 Millionen Zuschauer sahen die Erstausstrahlung, in der Zielgruppe reichte es für 8,1 Prozent Marktanteil.

Damit bewegte sich "Lautlose Tropfen" bei den 14- bis 49-Jährigen auf Augenhöhe mit dem ZDF-Krimidrama "Gegen die Angst", das beim Gesamtpublikum allerdings weit an der Spitze lag. Genau sechs Millionen Zuschauer entschieden sich für den Film, der dem Mainzer Sender somit starke 19,0 Prozent Marktanteil einbrachte. Die anschließende Dokumentation "Die Macht der Clans" interessierte noch 5,32 Millionen Zuschauer und steigerte sich beim jungen Publikum auf 10,3 Prozent Marktanteil.

Auch Sat.1 versuchte es am Montagabend mit einer begleitenden Reportage und hielt mit "Lautlos und lebensgefährlich - so wirken K.o.-Tropfen" zumindest 1,24 Millionen Zuschauer bei der Stange. In der Zielgruppe blieb der Marktanteil mit 8,2 Prozent stabil. Die Wiederholung des Dramas "Die Ungehorsame" tat sich im weiteren Verlauf des Abends mit einem Marktanteil von 6,7 Prozent allerdings schon schwerer.

Vom Vorabend kommen unterdessen keine gute Nachrichten: Die neue Soap "Meine Klasse - Voll das Leben" legte um 17:00 Uhr mit nur 750.000 Zuschauern sowie 4,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einen Fehlstart hin und fiel sogar hinter die RTL-II-Serie "Krass Schule" zurück, die gute 5,2 Prozent schaffte. Auch "Fünf Leben - Die Schicksale-Wochenserie" war anschließend mit 4,1 Prozent Marktanteil kein Erfolg. "Endlich Feierabend" und "Genial daneben - Das Quiz" lagen danach ebenfalls im roten Bereich.

