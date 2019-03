Serien von RTL und Sat.1 sowie "Ewige Helden" legen zu

© MG RTL D / Frank Dicks

Aufatmen bei RTL: "Beck is Back" bestätigte den Aufschwung der Vorwoche und auch "Die Klempnerin" steigerte sich danach auf einen Bestwert. Doch auch die Sat.1-Serien sowie die "Ewigen Helden" bei Vox verspürten Rückenwind



Der Dienstagabend brachte Lichtblicke für RTL im Serien-Bereich: Nachdem "Beck is back" in der vergangenen Woche etwas überraschend einen deutlichen Aufschwung erfuhr, konnte dieses höhere Quoten-Niveau nun bestätigt werden. Ein durchschlagender Erfolg ist die Serie damit zwar noch nicht, mit nun 12,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen liegt die Serie aber auf einem ordentlichen Niveau. 2,11 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Zudem steigerte sich im Schlepptau auch "Die Klempnerin" auf ihren bislang besten Wert: Der Marktanteil fiel mit 11,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe um eineinhalb Prozentpunkte höher aus als noch in der vergangenen Woche. Zum ersten Mal seit der Auftaktfolge stieg die Gesamt-Reichweite zudem immerhin mal wieder über die 2-Millionen-Marke. 2,05 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu, ein Zuwachs um 270.000 Zuschauer binnen Wochenfrist. Da RTL für den späteren Abend nur auf Wiederholungen zurückgreifen kann - derzeit von "Doctor's Diary" - ging der Marktanteil danach dann aber zurück und war nach 23 Uhr wieder einstellig.

Rückenwind verspürte aber nicht nur RTL bei seinen Serien, auch für Sat.1 stellte sich der Dienstagabend in einem freundlicheren Licht dar als man in den letzten Monaten gewohnt war. "Navy CIS" kratzte mit 9,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar an der Zweistelligkeit. Damit erzielte die Serie den besten Wert seit 2017. "Navy CIS: L.A." konnte das im Anschluss zwar nicht halten, lag mit 8,8 Prozent Marktanteil aber trotzdem über dem Senderschnitt. "Hawaii Five-0" war mit 7,4 Prozent dann allerdings schon kein Erfolg mehr, die "Spiegel TV Reportage" drückte den Marktanteil nach 23 Uhr dann sogar auf 5,3 Prozent - was aber imme rnoch mehr war als am Vorabend, wo zwischen 17 und 20 Uhr mal wieder Land Unter herrschte. "Meine Klasse", "Fünf Leben", "Endlich Feierabend" und "Genial daneben" blieben mit Marktanteilen zwischen 4,1 und 4,7 Prozent aus Quotensicht Totalausfälle.

Doch zurück in die Primetime. Neben RTL und Sat.1 kann sich hier auch Vox über steigende Quoten freuen. "Ewige Helden" steigerte sich erneut leicht und markierte mit 7,7 Prozent Marktanteil erneut einen Staffel-Bestwert. Nach dem mauen Beginn der Staffel hat sich das Format damit inzwischen berappelt. Im Schlepptau erzielte übrigens sogar die Wiederholung der "Vertretungslehrer"-Folge mit Frank Thelen noch 7,2 Prozent Marktanteil und war somit deutlich erfolgreicher als bei der Erstausstrahlung Ende vergangenen Jahres.

Angesichts dieses Aufschwungs bei vielen Sendern stellt sich die Frage, wer denn gegenüber den letzten Wochen Federn gelassen hat. Zu nennen ist hier mit Blick aufs jüngere Publikum Das Erste. Dort meldete sich "Um Himmels Willen" zwar mit fünf Millionen Zuschauern und guten 15,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen lief die Nonnen-Serie mit 6,1 Prozent Marktanteil aber schwächer als zuletzt "Charité". Beim Gesamtpublikum sicherte die Serie gemeinsam mit "In aller Freundschaft", das im Anschluss 5,28 Millionen Zuschauer erreichte, den klaren Tagessieg.

