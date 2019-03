Nicht zu bremsen: Terence Hill zeigt Sat.1 die Grenzen auf

© Tobis Film

Zum 80. Geburtstag von Terence Hill hat sich kabel eins einen Abend lang mit dem Filmstar beschäftigt - mit Erfolg. Eine Doku über den Schauspieler erreichte am späten Abend zweistellige Marktanteile. Sat.1 konnte da nicht mithalten.



28.03.2019 - 09:25 Uhr von Timo Niemeier 28.03.2019 - 09:25 Uhr

kabel eins hatte mit einer Sonderprogrammierung rund um den 80. Geburtstag von Terence Hill den richtigen Riecher. Der Spielfilm "Zwei sind nicht zu bremsen" erreichte zur besten Sendezeit 1,27 Millionen Zuschauer, 550.000 kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei ansehnlichen 6,1 Prozent. Richtig stark präsentierte sich kabel eins aber am späten Abend. Die Doku "Die Terence Hill Story" sahen sich ab 22:45 Uhr noch etwas mehr als eine Million Menschen an, der Marktanteil stieg aufgrund der späten Uhrzeit auf 11,2 Prozent an.

Damit landete kabel eins am Mittwoch vor vielen anderen Sendern, auch Sat.1 hatte in der Primetime keine Chance gegen Terence Hill. Nur 1,25 Millionen Menschen sahen sich "Die Unglaublichsten… Gänsehautmomente" an, damit am Sat.1 in der Zielgruppe nur auf 5,8 Prozent. "Akte" verbesserte sich im Anschluss immerhin auf 7,7 Prozent, blieb damit aber ebenfalls weit hinter den Werten von kabel eins zurück. Am Vorabend blieben "Endlich Feierabend" und "Genial daneben - Das Quiz" mit Werten von rund viereinhalb Prozent weiter blass, noch schlechter lief es um 17 Uhr für "Meine Klasse - Voll das Leben", das nur 3,3 Prozent holte.

Damit schaffte Sat.1 sogar das Kunststück, hinter RTL II zu landen, aber auch dort ging "Krass Schule" um 17:10 Uhr mit 3,7 Prozent völlig unter. In der Primetime lief es für die "Teenie-Mütter" mit 5,2 Prozent recht ordentlich, "Hurra - Unser neues Baby ist da" kam im Anschluss aber schon nur noch auf 4,4 Prozent. Beide Formate verfehlten die Marke von einer Million Zuschauer recht deutlich. Bei Vox erreichten zwei Folgen von "New Amsterdam" zur besten Sendezeit 5,1 und 5,5 Prozent, die Serie schaffte aber immerhin im Schnitt 1,16 Millionen Zuschauer.

