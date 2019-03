"Grey's" kehrt mit guten Quoten bei ProSieben zurück

© ABC

ProSieben hat sich am Mittwochabend wieder etwas Luft verschafft: "Grey’s Anatomy" kehrte mit guten Werten zurück, "Lucifer" konnte das Niveau später aber nicht mitgehen. Die meisten jungen Zuschauer in der Primetime hatte aber ohnehin Mario Barth bei RTL.



28.03.2019 - 09:47 Uhr von Timo Niemeier 28.03.2019 - 09:47 Uhr

"Grey’s Anatomy" hat bei der Rückkehr ins Programm von ProSieben gute Quoten erzielt. 1,41 Millionen Menschen sahen sich eine neue Folge um 20:15 Uhr an, eine weitere Episode unterhielt danach sogar 1,49 Millionen. Die Marktanteile lagen bei 11,2 und 12,2 Prozent und damit im grünen Bereich. Zuletzt lief es Mittwochs meist deutlich schlechter. Auf den Dauerbrenner kann sich ProSieben jetzt auch voraussichtlich in den kommenden Wochen verlassen.

Die Quoten von "Lucifer" sind dagegen schon etwas schwieriger einzuschätzen. Im "Grey’s"-Sog kam die Serie jetzt mit zwei Folgen auf 8,6 und 8,7 Prozent. Das ist zwar nicht besonders gut, "Lucifer" erzielte bei ProSieben aber auch schon sehr oft sehr viel schlechtere Werte. Ab der kommenden Woche zeigt man zwischen "Grey’s Anatomy" und "Lucifer" noch neue Folgen von "Seattle Firefighters" - welche Auswirkungen das haben wird, bleibt abzuwarten.

Den Primetime-Sieg musste ProSieben am Mittwoch RTL überlassen. Dort erreichte "Mario Barth deckt auf" 1,55 Millionen junge Zuschauer, insgesamt sahen etwas mehr als drei Millionen Menschen zu. Damit war das oft kritisierte Format für 16,0 Prozent Marktanteil gut. "Stern TV" steigerte sich danach sogar noch auf sehr starke 17,6 Prozent. Auch das sorgte dafür, dass RTL bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 13,2 Prozent landete und ProSieben (10,4 Prozent) auf Abstand hielt.

Recht zufrieden sein kann man auch bei Nitro, das mit 2,5 Prozent Tagesmarktanteil erfolgreichster Nischensender war. "Die Bourne Identität" erreichte dort zur besten Sendezeit 760.000 Zuschauer und 3,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Sat.1 Gold dagegen drehte am späten Abend mit "Niedrig und Kuhnt" und "Lenßen & Partner" auf, die beiden Formate landeten in der Spitze bei ebenfalls mehr als 3,0 Prozent. Der Paula-Lambert-Abend bei Sixx war da nicht ganz so stark, aber auch damit kann man recht zufrieden sein. In der Spitze waren hier bis zu 1,6 Prozent drin.

