"Matchmakers" kann starken Klum-Vorlauf nicht nutzen

Die neue ProSieben-Show "Matchmakers" hat in der zweiten Woche deutliche Verluste hinnehmen müssen und erzielte am Donnerstag nur einen einstelligen Marktanteil. Dabei hatte "Germany's next Topmodel" zuvor noch den Tagessieg eingefahren.



29.03.2019 - 08:56 Uhr von Alexander Krei 29.03.2019 - 08:56 Uhr

"Germany's next Topmodel" hat auch in dieser Woche wieder den ungefährdeten Tagessieg in der Zielgruppe eingefahren. Die ProSieben-Show mit Heidi Klum sicherte sich mit 1,62 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern und einem Marktanteil von 17,5 Prozent die Spitzenposition. Ganz so stark wie sieben Tage zuvor, als es noch für mehr als 19 Prozent gereicht hatte, lief es damit aber nicht. Insgesamt schalteten 2,35 Millionen Zuschauer ein, rund 170.000 weniger als vor einer Woche.

Die neue Kuppelshow "Matchmakers - heimlich verkuppelt" machte aus dem erfolgreichen Vorlauf aber definitiv zu wenig. Selbst mit der Schützenhilfe der "Topmodels" reichte es im Anschluss nur für einen Marktanteil von 9,8 Prozent in der Zielgruppe. Zum Vergleich: Die erste Folge hatte letzte Woche noch über 13 Prozent erzielt. Gleichzeitig sank auch die Gesamt-Reichweite um fast eine Viertelmillion auf nur noch 810.000 Zuschauer.

"red" hielt danach noch 560.000 Zuschauer vor dem Fernseher und schaffte mit 10,2 Prozent Marktanteil zumindest wieder den Sprung in die Zweistelligkeit. Doch auch wenn es am späten Abend nicht berauschend lief, sicherte sich ProSieben am Donnerstag die Tagesmarktführerschaft - auch, weil tagsüber einmal mehr auf die Sitcoms oder "taff" Verlass war. Das Magazin erzielte um 17:00 Uhr hervorragende 18,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Newstime" stellte danach mit 16,2 Prozent sogar einen Jahresrekord auf.

Mit im Schnitt 12,2 Prozent lag ProSieben letztlich über den gesamten Tag hinweg deutlich vor RTL, wo die Marktanteile am späten Abend mit Serien-Wiederholungen sogar auf bis zu 6,6 Prozent absackten. Um 20:15 Uhr bewegte sich eine neue "Cobra 11"-Folge mit 2,20 Millionen Zuschauern und 12,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe auf dem mäßigen Niveau der Vorwoche. Auch Sat.1 kämpfte mit Problemen, schaffte mit "Criminal Minds" um 20:15 Uhr jedoch immerhin 9,1 Prozent - der beste Wert für die Serie seit Oktober.

