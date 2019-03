ZDF-Serie "Professor T." findet nicht zurück zu alter Stärke

© ZDF/Thomas Jahn

Die dritte Staffel der ZDF-Krimiserie "Professor T." hat auch zum Ende hin keinen Aufschwung mehr geschafft. Die letzte Folge verbuchte beim jungen Publikum sogar einen neuen Tiefstwert. Vorne landete die neue ARD-Reihe "Die Drei von der Müllabfuhr".



30.03.2019 - 09:06 Uhr von Alexander Krei 30.03.2019 - 09:06 Uhr

Über zwei Staffeln hinweg sorgte "Professor T." für gute Quoten, doch in den vergangenen Wochen ist der ZDF-Krimiserie am sonst so erfolgsverwöhnten Freitagabend ganz offensichtlich die Puste ausgegangen. Zum Abschied schrammte "Professor T." nur knapp am erst vor zwei Wochen markierten Tiefstwert vorbei: Nur 3,14 Millionen Zuschauer schalteten ein, der Marktanteil lag bei für ZDF-Verhältnisse schwachen 10,4 Prozent. Unterm Strich brachte es die Staffel ebenfalls auf weniger als elf Prozent. Zum Vergleich: Im vorigen Jahr wurden im Schnitt noch über 14 Prozent erzielt.

Nach unten ging es auch beim jungen Publikum, wo die Serie mit der letzten Folge sogar ihren bislang schlechtesten Marktanteil hinnehmen musste - mehr als 5,4 Prozent waren am Freitag nicht drin. Auch "Letzte Spur Berlin" leidet aktuell unter dem blassen Vorlauf, machte seine Sache danach mit 3,54 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 12,5 Prozent beim Gesamtpublikum aber zumindest besser als "Professor T.". Mit dem Tagessieg hatten allerdings beide Serien nichts zu tun. Der ging stattdessen an die "Tagesschau", die es im Ersten auf 4,44 Millionen Zuschauer brachte.

Und auch in der Primetime hatte die ARD die Nase vorn: Die neue Reihe "Die Drei von der Müllabfuhr" legte mit 4,37 Millionen Zuschauern einen guten Start hin und landete knapp vor der RTL-Tanzshow "Let's dance". Der Marktanteil belief sich auf überzeugende 14,6 Prozent und fiel zugleich bei den Jüngeren mit 8,1 Prozent Marktanteil ebenfalls gut aus. Die Tagesmarktführerschaft musste man letztlich aber trotzdem dem ZDF überlassen, das tagsüber mit "Bares für Rares" und seinen Krimis punktete und sich später am Abend auch auf die "heute-show" verlassen konnte.

Größtes Quoten-Sorgenkind im Ersten ist aktuell die Trödelshow "Hallo Schatz", die am Nachmittag erneut nicht über 470.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 4,6 Prozent beim Gesamtpublikum hinauskam. Kleiner Hoffnungsschimmer: Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 4,8 Prozent so gut aus wie noch nie. In den kommenden Wochen wird sich das Format allerdings noch deutlich steigern müssen, will es die Chance auf eine Fortsetzung haben.

