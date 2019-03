"Superhändler" stark, aber "fremde Sofas" tun sich schwer

© TVNOW

Während "Die Superhändler" am Freitag so stark waren wie seit über zwei Monaten nicht mehr, tut sich "Auf fremden Sofas" bislang bei seiner Rückkehr in die RTL-Daytime schwer. Bei ProSieben lief es nachmittags dagegen erneut prächtig.



30.03.2019 - 09:44 Uhr von Alexander Krei 30.03.2019 - 09:44 Uhr

Nachdem die Quoten von "Auf fremden Sofas" beim Testlauf Ende vergangenen Jahres gut ausfielen, bestellte RTL weitere Folgen der Dokusoap fürs Nachmittagsprogramm. Diese sind seit dieser Woche zu sehen, konnten bislang das Publikum aber offensichtlich noch nicht so recht überzeugen: Von den fünf gesendeten Folgen schaffte nur eine einen zweistelligen Marktanteil, am Donnerstag setzte es dafür mit nur 7,6 Prozent in der Zielgruppe sogar einen neuen Tiefstwert. Zum Wochenabschluss sah es etwas besser aus, doch mehr als 9,9 Prozent Marktanteil waren auch diesmal nicht drin.

Insgesamt schalteten um 15:00 Uhr nur 430.000 Zuschauer ein. Damit wurde die Reichweite im Vergleich zu den "Superhändlern" mehr als halbiert: Diese hatten im Vorfeld nämlich noch 870.000 Zuschauer erreicht und mit 16,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sogar den besten Wert seit mehr als zwei Monaten eingefahren, nachdem zuvor schon "Punkt 12" mit tollen 19,2 Prozent überzeugte. "Meine Geschichte - Mein Leben" und "Freundinnen" taten sich indes im weiteren Verlauf des Nachmittags schwer und kamen nicht über Marktanteile von 7,5 und 8,6 Prozent hinaus.

Stattdessen drehte ProSieben auch am Freitag wieder auf und steigerte sich in der Daytime mit Wiederholungen von "The Big Bang Theory" auf bis zu 19,0 Prozent Marktanteil. Im Anschluss war zudem erneut auf "taff" Verlass, das mit 18,6 Prozent überzeugte. Insgesamt verzeichnete das Magazin 740.000 Zuschauer. Aber auch die "Simpsons" punkteten später noch mit Marktanteilen von 13,5 und 12,9 Prozent, ehe "Galileo" noch sehr gute 13,1 Prozent schaffte. 1,15 Millionen Zuschauer waren hier im Schnitt dabei.

RTL II hat seine Vorabend-Krise dagegen noch immer nicht überwunden - insbesondere "Krass Schule" kämpfte am Freitag mit Problemen. Nur 2,7 Prozent betrug der Marktanteil, insgesamt schalteten 140.000 Zuschauer um kurz nach 17 Uhr ein. Die in die "Krass Schule"-Wiederholung vom Vortag verbannten "RTL II News" konnten zuvor übrigens gerade mal 70.000 Zuschauer erreichen. Besser lief's für "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht", doch mit Marktanteilen von 5,8 und 6,6 Prozent hinken beide Soaps der guten Form von einst weiter hinterher.

