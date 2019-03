"Beste Show" legt deutlich zu, "DSDS" bleibt obenauf

© ProSieben/Jens Hartmann

Im Herbst letzten Jahres, als bei ProSieben Shows reihenweise floppten, fiel auch "Die beste Show der Welt" klar in den roten Bereich. Diesmal sah es wieder deutlich besser aus. Der Sieg ging trotzdem an "DSDS", das aber Federn lassen musste



31.03.2019 - 09:41 Uhr von Uwe Mantel 31.03.2019 - 09:41 Uhr

Von der Show-Flaute im Herbst vergangenen Jahres, als bei ProSieben nicht nur neue Formate floppten, sondern auch etablierte Shows von einem plötzlichen Schwächeanfall erfasst wurden, blieb auch die "Beste Show der Welt" mit Joko und Klaas nicht verschont. Der Marktanteil in der Zielgruppe sackte damals auf nur noch 8,1 Prozent ab und lag damit deutlich im roten Bereich. Nur knapp über 800.000 Zuschauer hatten eingeschaltet. Von diesem Fehlschlag hat sich die Show nun deutlich erholt.

So waren an diesem Samstag wieder gut 460.000 Zuschauer mehr ein und ließen die Reichweite auf 1,27 Millionen Zuschauer steigen - das lag wieder in etwa auf dem Niveau, das man vor dem Einbruch im Herbst kannte. Der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zog auf 12,0 Prozent an. Gut funktioniert hat auch die Wiederholung des "Duell um die Welt" im Anschluss: Ab 23:15 Uhr und bis tief in die Nacht sorgte sie für 12,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Marktanteils-Trend: Die beste Show der Welt



Für den Primetime-Sieg reichte das aber nicht, der ging auch in dieser Woche wieder an "Deutschland sucht den Superstar". Die Castingshow musste zum Recall-Finale allerdings ein paar Federn lassen. Nachdem der Marktanteil in der vergangenen Woche noch bei knapp über 20 Prozent gelegen hatte, reichte es diesmal nur für 17,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das ist noch immer ein guter Wert, war aber der zweitschwächste Marktanteil dieser Staffel. 3,41 Millionen Zuschauer hatten diesmal eingeschaltet, beim Gesamtpublikum reichte das für 12,3 Prozent Marktanteil.

Deutlich abwärts ging's im Anschluss für "Stars im Spiegel". Der Marktanteil ging von 16,0 auf 13,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zurück. Das war zwar mehr als der RTL-Senderschnitt, im "DSDS"-Schlepptau müsste aber eigentlich mehr drin sein. 1,72 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, 230.00 weniger als in der Woche zuvor.

Teilen