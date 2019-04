Fußball pusht RTL, Vox im Aufwind, RTL II leicht erholt

© DWDL

Die drei Fußball-Abende im März haben maßgeblich dazu beigetragen, dass RTL im März der größte Gewinner im Vergleich zum Vormonat war. Rückenwind spürten auch Vox und kabel eins, RTL II und Sat.1 legten auf niedrigem Niveau ebenfalls zu



Der größte Gewinner des Monats März heißt RTL, zumindest wenn man die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen betrachtet. Um 0,7 Prozentpunkte verbesserte sich der Marktanteil hier gegenüber dem Februar auf nun 12,4 Prozent. Das war natürlich nicht so viel wie im Dschungel-geprägten Januar, aber trotzdem mehr als RTL in jedem Monat des vergangenen Jahres 2018 erzielt hatte - mit Ausnahme auch dort des Januars natürlich. Der Grund dafür ist schnell ausgemacht: Bei RTL schlagen sich insbesondere drei Fußball-Abende nieder.

So konnten die Kölner nicht nur mit den beiden Länderspielen der Nationalmannschaft punkten - das Spiel gegen Holland ließ den Marktanteil bis auf knapp 40 Prozent steigen, rund zwölfeinhalb Millionen Zuschauer sahen zu - auch die erstmals nicht bei Nitro, sondern bei RTL gezeigte Europa League entpuppte sich als überraschend großer Erfolg. Die zweite Hälfte des Spiels zwischen Inter Mailand und Eintracht Frankfurt sahen fünfeinhalb Millionen Zuschauer, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei über 25 Prozent. Seit Mitte des Monats ebenfalls ein Pfund, mit dem RTL wuchern kann: "Let's dance" am Freitagabend.

Da der Fußball also nicht nur jüngere Zuschauer anlockte, fiel der Zugewinn beim Gesamtpublikum, wo RTL sonst deutlich schwächer dasteht, noch größer aus: Hier stieg der Monatsmarktanteil sogar um 0,9 Prozentpunkte auf nun 8,6 Prozent Marktanteil. Die Zweistelligkeit blieb aber trotz Fußball-Unterstützung in weiter Ferne, die Öffentlich-Rechtlichen sowieso. Dort tat sich im Vergleich zum Februar kaum etwas: Mit 13,3 Prozent zieht das ZDF weiterhin unangefochten an der Spitze seine Bahnen, Das Erste lag mit 11,8 Prozent in gebührendem Abstand dahinter. Während im Monatsvergleich beide leicht verloren, schlug sich Das Erste allerdings deutlich besser als noch vor einem Jahr (+0,8 Prozentpunkte), während das ZDF im Jahresvergleich einbüßte (-0,6 Prozentpunkte). Klar ist aber auch: So groß die Dominanz von ARD und ZDF beim Gesamtpublikum, so bescheiden bleibt das Abschneiden bei den Jüngeren. Das Erste erreichte hier 6,4 Prozent Marktanteil, das ZDF nur 5,6 Prozent.

Sat.1 und RTL II: Nur mit Trippelschritten aus dem Keller

Keine echte Entwarnung gibt's unterdessen für zwei Sorgenkinder der letzten Monate. Zwar legten sowohl Sat.1 als auch RTL II minimal zu - doch ein Befreiungsschlag war es für beide Sender nicht. Sat.1 steigerte seinen Marktanteil minimal um 0,1 Prozentpunkte auf nun 7,9 Prozent, bleibt damit aber weiterhin klar unter dem Soll. Größtes Sorgenkind bleibt hier natürlich der Vorabend, an dem sich keinerlei Besserung abzeichnet. Auch die neuen Formate zwischen 17 und 18 Uhr halfen da nicht. Immerhin liefen die Filme am Montag zuletzt etwas besser als die Serien, die US-Serien am Dienstag und Donnerstag legten leicht zu - aber für eine echte Trendwende reicht das noch nicht. Von "Catch" hätte man sich zudem am Freitag wohl ein bisschen mehr erhofft.

RTL II hatte wie schon im Januar und Februar nach einem Fehlstart in den Monat in der zweiten März-Hälfte etwas zulegen können, blieb aber erneut unter der 5-Prozent-Marke - und auch klar hinter kabel eins zurück. 4,9 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen im März, das waren 0,2 Prozentpunkte mehr als in den ersten beiden Monaten des Jahres. Hilfreich war dabei vor allem, dass die Sozialdokus erfolgreich ins Programm zurückkehrten. "Hartz und herzlich" und "Hartes Deutschland" ließen die Quoten in der Primetime aufblühen, dank Reimanns und Katzenberger lief es zuletzt auch montags wieder besser. Das tröstete ein wenig darüber hinweg, dass die Soaps am Vorabend weiterhin weit von ihrer Bestform entfernt sind und auch "Krass Schule" am späten Nachmittag so seine Probleme hat.

Vox und kabel eins legen weiter zu, kleiner Dämpfer für ProSieben

ProSieben musste nach dem starken Februar ein paar Federn lassen, hielt sich aber mit 10,3 Prozent trotzdem weiterhin im zweistelligen Bereich und damit auch weit über dem aus dem Vorjahr gewohnten Werten. Im Jahresvergleich blieb auch im März noch ein Zugewinn von 0,9 Prozentpunkten. Großes Highlight des Monats war "Germany's Next Topmodel", wo mit der Umstyling-Folge gar ein 6-Jahres-Hoch erreicht wurde. Ebenfalls in bestechender Form weiterhin: "taff". Das Magazin hat den erfolgreichsten Monat seit mindestens 8 Jahren hinter sich - weiter reicht unser Quotenarchiv nicht zurück.

Den verkorksten Jahresstart vergessen machte Vox, das um weitere 0,3 Prozentpunkte auf nun 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zulegen konnte. Größter Quotenbringer blieb "Kitchen Impossible" am Sonntagabend - dessen Staffel allerdings schon zur Monatsmitte endete. Zuletzt gab's auch gute Meldungen aus dem Nachmittag und Vorabend. "First Dates" etwa hat gerade den erfolgreichsten Monat seiner Geschichte abgeschlossen. "Das perfekte Dinner" lief zwar ebenfalls wieder besser als zuletzt, verharrt aber trotzdem unter Senderschnitt.

Einen richtig guten Lauf am Nachmittag und Vorabend kann sich auch kabel eins auf die Fahnen schreiben. Selbst das schon totgesagte "Achtung Kontrolle" läuft dort plötzlich wieder gut und erzielte mit im Schnitt knapp über 5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe den besten Monatswert seit 2012. Damit liegt kabel eins inzwischen in dieser Zeitschiene vor Sat.1. Bei "Abenteuer Leben täglich" (7,1 Prozent im Schnitt) muss man gar bis 2011 zurückgehen, um einen erfolgreicheren Monat zu finden, bei "Mein Lokal, dein Lokal" (6,6 Prozent) bis 2016. All das bildete den Grundstein für einen Monatsmarktanteil von 5,3 Prozent. Das waren 0,4 Prozentpunkte mehr als noch vor einem Jahr - und ebenfalls 0,4 Prozentpunkte mehr als RTL II. Beim Gesamtpublikum liegt kabel eins mit 3,8 Prozent sogar einen ganzen Prozentpunkt vor RTL II - und nur 0,6 Prozentpunkte hinter ProSieben.

Die Monatsmarktanteile im Überblick

MA ab 3

+/-

Vormonat

+/-

Mrz 18 MA 14-49 +/-

Vormonat +/-

Mrz 18

Das Erste

11,8 -0,1

+0,8

6,4

-0,5

+0,4

ZDF

13,3

-0,2

-0,6

5,6

+/-0

-0,7 RTL

8,6

+0,9

+0,1 12,4

+0,7

+1,0 Sat.1

5,9

-0,1

-0,5

7,9

+0,1

-0,6 ProSieben

4,4

-0,2

+/-0 10,3

-0,3

+0,9 Vox

4,9

+0,2

-0,1

7,4

+0,3

-0,1 RTL II

2,8

+0,1

-0,2 4,9

+0,2

-0,5

kabel eins

3,8

+0,1

+0,4

5,3

+0,1

+0,4

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Quelle: DWDL-Recherche

Die meistgesehenen Sendungen des Monats

Gesamtpublikum Zielgruppe 14-49 Das Erste Tatort: Spieglein, Spieglein

Tatort: Spieglein, Spieglein

ZDF Unter anderen Umständen

Aktenzeichen XY... ungelöst

RTL Fußball: Niederlande - Deutschland Fußball: Niederlande - Deutschland

Sat.1 The Voice Kids

The Voice Kids

ProSieben Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Vox Der Hundeprofi

Kitchen Impossible

RTL II Hartz und herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken

Hartz und herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken

kabel eins Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen

Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen



Wie sich die kleineren Sender geschlagen im März geschlagen haben, lesen Sie am Nachmittag in Teil 2 unserer Monatsmarktanteils-Analyse

