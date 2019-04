Erstes "Dschungel-Dinner" findet nur wenige Zuschauer

© TVNow / Dirk Borm

Rund zwei Monate nach dem Dschungel ist das Interesse an den meisten Dschungel-Stars bereits wieder so stark abgekühlt, dass Vox mit seinem "Perfekten Dschungel-Dinner" gar nicht punkten konnte und noch hinter kabel eins landete.



01.04.2019 - 09:06 Uhr von Uwe Mantel 01.04.2019 - 09:06 Uhr

Auch wenn das "Perfekte Promi-Dinner" schon seit längerem bei Vox für gewöhnlich nicht mehr auf dem Speiseplan steht, hat eines doch überlegt: Die beiden Ausgaben mit den Dschungelcamp-Teilnehmern, die seit jeher zu den festen Einrichtungen jeder Dschungel-Staffel gehört. Das Interesse an den meisten Dschungel-Stars lässt inzwischen allerdings so schnell nach, dass auch das nicht mehr für gute Quoten garantiert. Wie sich Doreen Dietel, Domenico de Cicco, Sandra Kiriasis und Chris Töpperwien gegenseitig bekochten, wollten am Sonntag jedenfalls nicht mal eine Million Zuschauer sehen.

Nur 980.000 wurden insgesamt gezählt, mehr als 3,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum waren damit nicht zu holen. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen blieb das "Dschungel-Dinner" mit 520.000 Zuschauern aus dieser Altersgruppe und einem Marktanteil von 5,0 Prozent deutlich unter dem Soll. Immerhin: Die Dschungel-Königin und im RTL-Programm noch immer dauerpräsente Evelyn Burdecki hat man sich für die zweite Folge aufgehoben, hier darf man also noch auf Besserung hoffen.

In dieser Woche allerdings sortierte sich Vox mit seinem "Dschungeldinner" noch hinter der 33 Jahre alten Klamotte "Police Academy III" ein, die bei kabel eins mit 5,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen eine ziemlich gute Figur machte. Auch die Gesamt-Zuschauerzahl war mit 1,19 Millionen höher. "Abenteuer Leben am Sonntag" konnte danach mit 4,7 Prozent Marktanteil allerdings nicht ganz mithalten. RTL II zeigte um 20:15 Uhr den Film "Stolz und Vorurteil und Zombies" und blieb damit bei 3,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen, dafür lief später am Abend der "Friedhof der Kuscheltiere" mit 5,4 Prozent Marktanteil gut.

Doch nochmal zurück zu Vox: "Einmal Camping, immer Camping" hatte es zum Start in die neue Staffel da um 18:13 Uhr nicht ganz leicht und kam auf 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - musste allerdings auch gegen die Formel 1-Übertragung bei RTL antreten, die zuvor insbesondere dem Zielgruppen-identischen Auto-Magazin "Auto Mobil" geschadet hatte, das nur 3,0 Prozent Marktanteil erzielte. "Ab ins Beet" machte seine Sache ab 19:12 Uhr hingegen mit 9,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gut.

Teilen