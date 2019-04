Christian Grey macht RTL zum stärksten "Tatort"-Verfolger

© Sky

Fast zehn Millionen Zuschauer sahen am Sonntag den "Tatort", der Tagessieg bei Jung und Alt war dem Ersten damit nicht zu nehmen. Bei RTL freut man sich trotzdem über die stärkste Film-Quote des Jahres, ProSieben fuhr trotzdem auch nicht schlecht



01.04.2019 - 09:26 Uhr von Uwe Mantel 01.04.2019 - 09:26 Uhr

Der Kölner "Tatort: Bombengeschäft" war am Sonntag mal wieder das Maß der Dinge: 9,8 Millionen Zuschauer sahen diesmal zu, das reichte für einen Marktanteil von 27,6 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 21,9 Prozent Marktanteil erzielt - in beiden Fällen reichte das für den ungefährdeten Tagessieg. Im Schlepptau lief es zudem auch für "Anne Will" gut: 4,14 Millionen Zuschauer waren sogar der höchste Wert in diesem Jahr. Der Marktanteil belief sich auf 14,9 Prozent. Mit 9,0 Prozent Marktanteil lief es für die Sendung, in der u.a. ein Interview mit Greta Thunberg enthalten war, auch bei den 14- bis 49-Jährigen ungewöhnlich gut.

Der Konkurrenz blieb unterdessen am Sonntag wie so oft nur der Kampf um den besten Verfolgerplatz. Und den konnte beim jungen Publikum diesmal RTL für sich entscheiden. "Fifty Shades of Grey" bescherte dem Sender mit 14,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen den höchsten Marktanteil für einen Sonntags-Film seit November. 2,79 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. "Temptation Island" kam danach allerdings nicht über 10,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus. ProSieben musste sich geschlagen geben, kann mit den 12,1 Prozent Marktanteil für "Batman v Superman: Dawn of Justice" aber ebenfalls gut leben. 1,71 Millionen Zsuchauer hatten hier insgesamt eingeschaltet. "Batman Begins" konnte das Quotenniveau mit 11,8 Prozent Marktanteil zudem auch bis nach Mitternacht noch weitgehend stabil halten.

Sat.1 sortierte sich mit "The Voice Kids" erst dahinter ein. Die gute Nachricht: Den Tiefstwert der vergangenen Woche konnte die Show hinter sich lassen. Die schlechte: Damals war das mit der Konkurrenz durchs EM-Qualifikationsspiel zu erklären, ohne diesen außergewöhnlichen Gegner ging's in dieser Woche aber trotzdem nicht aufs alte Quotenniveau zurück. Mit 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen blieb der Marktanteil einstellig - etwas mehr dürfte man sich da schon erhofft haben. 2,26 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Immerhin war auf "The Biggest Loser" am Vorabend Verlass: Hier wurden trotz Formel-1-Konkurrenz wieder gute 12,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.

Noch ein Blick aufs Gesamtpublikum: Dort kam der stärkste "Tatort"-Verfolger wie gewohnt vom ZDF. "Ella Schön: Die nackte Wahrheit" erreichte mit 4,65 Millionen Zuschauern allerdings eine weniger als halb so hohe Reichweite wie der "Tatort". Der Marktanteil lag bei soliden 13,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Später am Abend startete ndoch die deutsch-schwedische Krimiserie "Stockholm Requiem". 2,75 Millionen Zuschauer schalteten ein, der Marktanteil belief sich auf 13,5 Prozent. Nur das Abschneiden beim jüngeren Publikum war ernüchternd: 4,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sind auch für ZDF-Verhältnisse ein ziemlich bescheidener Wert.

