Neue Daytime-Tiefschläge für Das Erste, RTL und RTL II

Während "Wer weiß denn sowas?" im Ersten einen neuen Marktanteils-Bestwert erreichte, ging "Hallo Schatz" am Nachmittag völlig unter. Neue Tiefstwerte erreichten auch "Auf fremden Sofas" bei RTL und "Krass Schule" bei RTL II.



02.04.2019 - 09:43 Uhr von Uwe Mantel 02.04.2019 - 09:43 Uhr

Die gute Nachricht für Das Erste: Die Quiz-Schiene am Vorabend läuft weiterhin wie geschnitten Brot. Am Montag erreichte "Wer weiß denn sowas?" mit einem Marktanteil von 20,5 Prozent sogar einen neuen Staffel-Bestwert. Die absolute Zuschauerzahl war zwar schon merklich höher, lag mit 3,38 Millionen aber trotzdem auf beeindruckendem Niveau. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 9,1 Prozent Marktanteil wieder sehr gut aus. Die schlechte Nachricht: So gut der 16-Uhr-Sendeplatz läuft, so miserabel sieht es zwei Stunden zuvor aus.

Die Upcycling-Show "Hallo Schatz" wusste dort von Anfang an nicht zu überzeugen und entwickelt sich auch noch in die falsche Richtung: Nur noch 380.000 Zuschauer schalteten ein, das war ein neuer Tiefstwert. Zum einen lag das an der insgesamt angesichts des schönen Wetters geringeren TV-Nutzung, das erklärt aber nicht die sinkenden Marktanteile. Beim Gesamtpublikum lag der bei 4,0 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen sogar nur bei 1,6 Prozent.

Tiefschläge gab's aber auch anderswo: Bei RTL erreichte "Auf fremden Sofas" am Montag um 15 Uhr nur katastrophale 4,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bei insgesamt 290.000 Zuschauern. Zuvor taten sich schon "Die Superhändler" mit 8,1 Prozent Marktanteil ungewohnt schwer. "Meine Geschichte - Mein Leben" bleib mit 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls auf viel zu schwachem Niveau, "Freundinnen - Jetzt erst recht" wusste mit 7,5 Prozent ebensowenig zu überzeugen.

Zum Start in den Nachmittag fiel RTL damit weit hinter Sat.1 zurück, wo "Auf Streife" um 14 Uhr mit hervorragenden 15,4 Prozent Marktanteil überzeugte, "Auf Streife - Die Spezialisten" kam danach auf 11,6 Prozent, "Klinik am Südring" ab 16 Uhr zumindest noch auf 10,0 Prozent. Dann nahm die übliche Vorabend-Misere von Sat.1 aber wieder ihren Lauf: "Meine Klasse - Voll das Leben" lief zwar weniger schlecht als sonst meist gewohnt, war mit 6,2 Prozent Marktanteil aber natürlich kein Erfolg. "Fünf Leben - Die Schicksale Wochenserie", Endlich Feierabend" und "Genial daneben" erreichten danach zwischen 5,0 und 5,4 Prozent Marktanteil.

Einen Tiefstwert musste unterdessen auch RTL II für "Krass Schule" hinnehmen: Eine neue Folge um 17:10 Uhr kam nicht über 2,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 140.000 Zuschauer insgesamt hinaus. Zuvor blieb eine Wiederholung sogar bei 1,7 Prozent Marktanteil hängen. "Köln 50667" lief danach mit 6,4 Prozent Marktanteil zwar deutlich besser, bleibt aber weiter klar hinter seiner Normalform zurück, "Berlin - Tag & Nacht" erreichte 7,3 Prozent Marktanteil.

