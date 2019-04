Fußball nur mit kleinen Auswirkungen auf Privatsender

© RTL II

Der DFB-Pokal im Ersten hat zwar gute, aber keine extrem starken Quoten eingefahren. Das machte sich auch bei den anderen Sendern bemerkbar: Nur ProSieben hatte in der Primetime große Probleme, für RTL II dagegen lief es richtig gut.



03.04.2019 - 09:34 Uhr von Timo Niemeier 03.04.2019 - 09:34 Uhr

Trotz der Fußball-Konkurrenz im Ersten haben die Privatsender keine großen Abschläge in der Primetime hinnehmen müssen. RTL II etwa erzielte mit einer neuen Ausgabe von "Hartz und herzlich" starke 9,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, eineinhalb Millionen Menschen sahen zu, 880.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Eine alte "Armes Deutschland"-Folge steigerte sich am späten Abend sogar noch 11,2 Prozent.

Die meisten jungen Zuschauer nach dem Fußball erreichte aber RTL mit seinen Serien. "Beck is back" wollten sich knapp eine Million Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren ansehen, das entsprach 10,6 Prozent Marktanteil. Die Gesamt-Reichweite lag bei 1,85 Millionen. "Die Klempnerin" kam danach noch auf 1,77 Millionen Zuschauer und 9,5 Prozent. In Sat.1 lief es für die US-Serien "Navy CIS" (9,0 Prozent) und "Navy CIS: L.A." (8,4 Prozent) recht gut, "Hawaii Five-0" schwächelte später jedoch und holte nur noch 7,0 Prozent.

Auch Vox hielt sich mit seinen "Ewigen Helden" gegen König Fußball recht stabil. 1,29 Millionen Zuschauer entsprachen 6,5 Prozent Marktanteil. Damit lag das Format auf dem Niveau der ersten Wochen dieser Staffel. Die Wiederholung der "Vertretungslehrerin" mit Dagi Bee erreichte danach nur 3,3 Prozent. kabel eins kann mit der Performance von "Flightplan" derweil zufrieden sein, der Film erreichte 5,7 Prozent. Sehr enttäuschend verlief der Abend für ProSieben: "Galileo Big Pictures" kam nur auf rund eine Million Zuschauer und landete damit bei 7,4 Prozent in der Zielgruppe. Die "Simpsons" lagen später mit 6,5 und 6,8 Prozent noch unter diesem Wert.

Teilen