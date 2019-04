"DSDS": Motto-Shows starten stärker als in letzten Jahren

© TVNOW / Stefan Gregorowius

"Deutschland sucht den Superstar" startete am Samstag in die Liveshow-Phase - und schlug sich dabei besser als in den letzten Jahren. "Verstehen Sie Spaß?" erwies sich unterdessen einmal mehr als wahrer Jungbrunnen für Das Erste.



07.04.2019 - 09:49 Uhr von Uwe Mantel 07.04.2019 - 09:49 Uhr

"Deutschland sucht den Superstar" bog am Samstagabend bei RTL auf die Zielgerade ein - sprich: Die erste Live-Show stand auf dem Programm. Für das Castingformat seit jeher ein Knackpunkt, schließlich wechselt hier die dokusoapige Erzählweise hin zur Show - und die Frage, wie viele Zuschauer diesen Wechsel anstandslos mitmachen, ist in jedem Jahr spannend. Die gute Nachricht für RTL: Der Auftakt der letzten Phase des Castingformats lief so gut wie lange nicht mehr.

So erzielte die erste Motto-Show einen Marktanteil von 17,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt sahen 3,42 Millionen Zuschauer zu. Das waren fast identische Werte wie in der vergangenen Woche. "DSDS" sicherte sich damit auch den Tagessieg beim jungen Publikum - hatte aber einen starken Verfolger. Im Ersten erwies sich nämlich die Versteckte-Kamera-Show "Verstehen Sie Spaß?" einmal mehr als erstaunlich erfolgreich gerade beim jüngeren Publikum. 1,08 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer trieben die Show mit Guido Cantz auf sehr gute 13,4 Prozent Marktanteil in der jungen Altersgruppe. Ingesamt hatten 4,03 Millionen Zuschauer eingeschaltet, was 15,1 Prozent Marktanteil entsprach - dass Marktanteil bei Jung und Alt so nah beieinander liegen, schaffen nicht viele Sendungen im deutschen Fernsehen.

Der Tagessieg beim Gesamtpublikum ging aber nicht an eine Show, sondern an den ZDF-Krimi "Kommissarin Lucas", den 5,61 Millionen Zuschauer eingeschaltet hatten. Beim Gesamtpublikum entsprach das einem Marktanteil von 19,5 Prozent. Bei den Jüngeren war der Krimi aber deutlich weniger gefragt als Guido Cantz im Ersten: Mehr als 7,4 Prozent Marktanteil waren für "Kommissarin Lucas" bei den 14- bis 49-Jährigen nicht zu holen. Beim jungen Publikum waren stattdessen die Filme "Stirb langsam 4.0" in Sat.1 (9,8 Prozent Marktanteil) und "Das Vermächtnis des Geheimen Buches" bei Vox (9,3 Prozent Marktanteil) gefragter.

Am Vorabend ging im ZDF unterdessen die Serie "Dr. Klein" zu Ende. In Konkurrenz zur Sportschau und dem Klassiker Bayern - BVB bei Sky waren aber erwartungsgemäß keine großen Quoten-Sprünge mehr zu machen. Mit 2,6 Millionen Zuschauern erholte sich die Serie aber immerhin nochmal vom Tiefstwert der Vorwoche. 10,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sind angesichts der starken Konkurrenz dann ja auch ein durchaus solider Wert. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 4,3 Prozent Marktanteil erzielt.

