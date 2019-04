"Biggest Loser" am Vorabend erfolgreicher als "Voice Kids"

© Sat.1

Wenige Wochen vor dem Finale ziehen die "Biggest Loser"-Quoten in Sat.1 an, nun erreichte die Show den bislang besten Wert der laufenden Staffel. Das Format hatte sogar mehr junge Zuschauer als "The Voice Kids" in der Primetime.



08.04.2019 - 09:23 Uhr von Timo Niemeier 08.04.2019 - 09:23 Uhr

Seit Anfang Februar läuft nun schon die aktuelle Staffel von "The Biggest Loser" und wie immer kann sich Sat.1 über äußerst stabile Quoten freuen, alle Ausgaben kamen bislang auf mehr als elf Prozent Marktanteil. An diesem Sonntag gab es sogar einen neuen Staffelrekord zu feiern: 900.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren entsprachen nämlich 14,0 Prozent. Besser lief es in den zurückliegenden Wochen nie.

Damit lag die Abspeck-Show sogar vor der Castingshow "The Voice Kids", die in der Primetime nur auf 870.000 Zuschauer in diesem Alter kam. Der Marktanteil betrug hier aber auch noch recht solide 9,0 Prozent. Insgesamt hatte "The Voice Kids" eine höhere Reichweite - doch auch hier war es ein enges Duell. 2,04 Millionen Menschen sahen sich die Castingshow an, 1,90 Millionen waren es bei der Abspeck-Show am Vorabend.

Auch Vox war am Sonntag am Vorabend erfolgreicher als zur vermeintlich besseren Sendezeit. "Ab ins Beet!" unterhielt 1,73 Millionen Gesamt-Zuschauer und war damit zu 10,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gut. "Das perfekte Dschungel-Dinner" konnte da überhaupt nicht mithalten und erreichte nur etwas mehr als eine Million Zuschauer. Auch beim jungen Publikum sah es mit 5,1 Prozent schlecht aus. "Prominent!" kam am späten Abend aber immerhin noch auf 8,9 Prozent und betrieb damit Schadensbegrenzung. Aber auch am Vorabend läuft bei Vox nicht alles rund: "Einmal Camping, immer Camping" erreichte ab 18:10 Uhr nur schwache 5,5 Prozent.

Solide bis gut unterwegs war am Sonntagabend kabel eins: Der Film "Police Academy IV - … und jetzt geht’s rund" erreichte 1,13 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe waren damit 5,9 Prozent drin. "Abenteuer Leben am Sonntag" holte danach noch 5,3 Prozent. Die Probleme ab Vorabend waren dagegen offensichtlich: Eine alte Ausgabe von "Ab ins Kloster" brachte es dort nur auf 2,9 Prozent.

