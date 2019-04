RTL-Serien kurz vor Finale stabil unter dem Senderschnitt

© MG RTL D / Conny Klein

"Beck is back" und "Die Klempnerin" liegen eine Woche vor dem Finale weiter unter dem Senderschnitt, teilweise setzte es sogar neue Tiefstwerte. In Sat.1 scheint sich vor allem "Navy CIS" endlich stabilisiert zu haben.



10.04.2019 - 09:25 Uhr von Timo Niemeier 10.04.2019 - 09:25 Uhr

Ein großer Erfolg war der Serien-Dienstag in den zurückliegenden Wochen für RTL nicht, sowohl "Beck is back" als auch "Die Klempnerin" lagen fast durchgängig unter dem Senderschnitt. Vor allem aber "Beck is back" hält sich nach wie vor recht stabil bei zweistelligen Marktanteilen - so auch in dieser Woche, wenngleich es so knapp war wie noch nie. 910.000 junge Zuschauer entsprachen in der Zielgruppe exakt 10,0 Prozent Marktanteil. 1,74 Millionen Menschen sahen zu, weniger waren es bislang noch nie. "Beck is back" ist damit immerhin kein Totalausfall, zufrieden sein kann man damit in Köln aber nicht.

"Die Klempnerin" erreichte in dieser Woche zudem nur 9,4 Prozent, die Reichweite blieb im Vergleich zum Vorlauf mit 1,72 Millionen aber recht stabil. Und so dümpeln die RTL-Serien nun ihrem Ende entgegen, ein Aufwärtstrend ist jedenfalls nicht zu erkennen. In der kommenden Woche stehen jeweils die beiden letzten Folgen an. Ende April startet dann die neue Serie "Nachtschwestern", ehe im Mai dann auch "Sankt Maik" mit neuen Folgen zurückkehrt.

Deutlich zufriedener sein kann man da schon bei Sat.1, wo "Navy CIS" am Dienstag mit 910.000 jungen Zuschauern auf einem Niveau mit "Beck is back" lag, hier entsprach das aber etwas schlechteren 9,9 Prozent. Dennoch: Das ist der beste Wert der laufenden Staffel, schon zum dritte Mal in Folge erreichte die US-Serie jetzt mehr als 9,0 Prozent. Es scheint, als habe die Serie den Sendeplatzwechsel erst jetzt gut verarbeitet. Die Gesamt-Reichweite lag am Dienstag außerdem bei sehr guten 2,29 Millionen. "Navy CIS: L.A." und "Hawaii Five-0" holten im Anschluss noch 8,6 und 8,9 Prozent.

