"Topmodels" halten Europa-League-Konkurrenz bei RTL stand

Die Zielgruppe von "Germany’s Next Topmodel" interessiert sich offenbar wenig für Fußball, das war am Donnerstag offensichtlich. Die ProSieben-Show zeigte sich kaum beeindruckt durch die Europa-League-Konkurrenz bei RTL, die Kölner sicherten sich dennoch den Tagessieg.



12.04.2019 - 09:06 Uhr von Timo Niemeier 12.04.2019 - 09:06 Uhr

Der Tagessieger am Donnerstag hieß ausnahmsweise mal nicht ProSieben. Dort, wo "Germany’s Next Topmodel" sonst in der Zielgruppe dominiert, schob sich dieses Mal RTL an die Spitze. 1,65 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 sahen sich die erste Halbzeit der Europa-League-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Benfica Lissabon an, der Marktanteil lag bei sehr guten 17,7 Prozent. Insgesamt sahen 4,42 Millionen Menschen zu.

"Germany’s Next Topmodel" ließ sich davon aber kaum beeindrucken: ProSiebens Model-Suche erreichte 1,54 Millionen Zuschauer und 17,6 Prozent, damit lag das Format auf dem Niveau der Vorwochen. Die Gesamt-Reichweite lag bei 2,15 Millionen. Profitiert hat ProSieben sicherlich auch von der Tatsache, dass das Interesse an der Fußball-Übertragung bei RTL während den zweiten 45 Minuten nachgelassen hat. Hier sahen nur noch 4,19 Millionen Menschen zu, der Marktanteil in der Zielgruppe kletterte nur leicht auf 18,4 Prozent.

Dass die zweite Halbzeit nicht deutlich zulegen konnte, ist ein kleiner Wehrmutstropfen für RTL, der den grundsätzlichen Erfolg aber natürlich nicht infrage stellt. Zum Vergleich: Beim Achtelfinal-Rückspiel gegen Inter Mailand stieg die Reichweite am späten Abend auf über fünf Millionen an. An diesem Donnerstag ging es im Hinspiel noch nicht um alles, außerdem lag Frankfurt schon nach 55 Minuten mit 1:4 zurück - da dürften einige Zuschauer vorzeitig abgeschaltet haben.

Etliche Zuschauer schalteten außerdem nach dem Abpfiff direkt ab. Die Zusammenfassungen der anderen Viertelfinal-Spiele kam nur noch auf rund 1,40 Millionen Zuschauer, der Marktanteil in der Zielgruppe ging auf 12,7 Prozent zurück. Auf diesem Niveau lag bei ProSieben auch "red": Ab 22:30 Uhr (also etwas früher) kam die Sendung auf 1,22 Millionen Zuschauer und 12,9 Prozent, "Matchmakers" versagte jedoch im Anschluss mit nur 7,9 Prozent.

Trotz des Tagessieges für RTL hieß der Tagesmarktführer am Donnerstag ProSieben. 13,0 Prozent hatte man am Ende auf der Uhr, RTL reihte sich dahinter mit 12,8 Prozent auf Platz zwei an.

